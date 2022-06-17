عروض «ياس» في يوم الأب

أبوظبي (الاتحاد)

تُعتبر جزيرة ياس في أبوظبي، المكان الأمثل للاحتفال بيوم الأب، مع باقة عروض «الدخول المجاني للأطفال»، وخيارات للإقامة واللعب وتناول الطعام والاستمتاع بسباق الكارتينج. وترحب الجزيرة بزوارها للاحتفال بيوم الأب في 21 يونيو الجاري، واختبار تجارب فريدة تناسب أفراد الأسرة بأسعار مناسبة. ويتيح العرض، الذي يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، للأطفال حتى عمر 12 عاماً، الدخول مجاناً إلى 3 وجهات ترفيهية رائدة، وهي «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، مع حجز بطاقة دخول مدفوعة للبالغين. ويوفر العرض للعائلات أسعاراً مميزة على فترات الإقامة، وتذاكر غير محدودة لمشاهدة عروض الأفلام ثنائية الأبعاد.

ويحظى الآباء بحسم 20% على خدمات المنتجع الصحي التي تضمن لهم الاسترخاء وتجديد نشاطهم في يومهم المميز. ويمكن لضيوف الجزيرة الاستفادة من هذه الباقات عند حجز إقامتهم في أحد فنادق الوجهة.

ويحظى الآباء من عشاق المغامرة الراغبين بالاستمتاع بأجواء حماسية مع العائلة، اختبار تجارب سباقات الكارتينج في حلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وتقدم للأطفال تجربة قيادة استثنائية مجاناً عند حجزها مع باقة الإقامة. وتشمل العروض تجربة مميزة لتناول الطعام من خلال عرض الإقامة المرنة مع وجبتين.

وتتيح باقات وعروض «ياس» الخاصة بيوم الأب فرصة الوصول إلى أكثر من 100 لعبة ووجهة في الجزيرة، والتي تضمن قضاء أوقات مليئة بالمرح.