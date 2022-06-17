السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
ما هي المجلة التي يبيعها الأمير وليام بالشوارع؟
الأمير وليام يبيع مجلة المشردين «Big Issue» للمارة
18 يونيو 2022 01:43

لندن (الاتحاد) 

قبل أيام، شوهد الأمير وليام (39 عاماً) الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، في شوارع لندن وهو يبيع نسخاً من مجلة «بيج إشيو» التي عادة ما يبيعها المشردون. تمثل المجلة تجربة صحفية مميزة في العالم الغربي، خاصة في بريطانيا، حيث تعد واحدة مما يعرف باسم صحف ومجلات الشوارع التي يبيعها الفقراء للمارة بعيداً عن الموزعين المحترفين، لمساعدتهم على مواصلة حياتهم.. فهي تمنح المشردين فرصة كسب دخل من خلال بيعها للجمهور. وهي تقدم تغطيات صحفية مميزة تتضمن معلومات مفيدة لقرائها، وتشمل موضوعات حول المشردين وقضايا الفقر، ويكتب مادتها في الأغلب مشردون. أسسها جون بيرد وغوردون روديك في سبتمبر 1991.
وبحسب «ويكيبيديا»، يعد الإصدار «إحدى الشركات الاجتماعية الرائدة في المملكة المتحدة لمساعدة المشردين أو المعرضين لخطر التشرد، من خلال منحهم فرصة لكسب دخل شرعي، وبالتالي مساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع الرئيسي من أجل الحياة بصورة طبيعية». وهي أكثر صحف الشارع توزيعاً في بريطانيا.  وعلى مدى 25 عاماً غيرت المجلة حياة كثيرين.
تفيد المجلة بأن الـ 2.5 جنية إسترليني التي يدفعها كل قارئ لشرائها - وهو سعر فنجان من القهوة - يمكن أن يغير حياة كثيرين. وقد أعدت المجلة فيديو ترد فيه على أسئلة كثيرين بخصوص بعض الأساطير التي تحيط بقضية المشردين، وكيفية مساعدتهم على الخروج من محنتهم عبر المجلة.
وتقول: نحن ندعم البائعين الذين يعانون من مشاكل الإدمان - ولكن ليس جميعهم يعانون هذه المشاكل. وتوضح أن هؤلاء البائعين الفقراء لا يحصلون على نسخ المجلة مجاناً، بل «يدفعون لنا 1.25 جنيه إسترليني مقابل كل نسخة، تذهب لطباعة عدد الأسبوع المقبل وتغطية تكاليف التشغيل، وهم يحصلون على النصف الآخر من الثمن». وتحث المجلة قراءها على ألا يدفعوا ثمن المجلة دون الحصول عليها. وتقول «قراؤنا الأعزاء لا تحولوا بائعي المجلة إلى متسولين.. خذوا دائماً المجلة.. إنها مجلة رائعة حائزة جوائز، اقرأوها، ستحبونها».

الأمير وليام
بريطانيا
لندن
آخر الأخبار
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
الرياضي
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
اليوم 17:01
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©