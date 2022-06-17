ما هي المجلة التي يبيعها الأمير وليام بالشوارع؟

لندن (الاتحاد)

قبل أيام، شوهد الأمير وليام (39 عاماً) الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، في شوارع لندن وهو يبيع نسخاً من مجلة «بيج إشيو» التي عادة ما يبيعها المشردون. تمثل المجلة تجربة صحفية مميزة في العالم الغربي، خاصة في بريطانيا، حيث تعد واحدة مما يعرف باسم صحف ومجلات الشوارع التي يبيعها الفقراء للمارة بعيداً عن الموزعين المحترفين، لمساعدتهم على مواصلة حياتهم.. فهي تمنح المشردين فرصة كسب دخل من خلال بيعها للجمهور. وهي تقدم تغطيات صحفية مميزة تتضمن معلومات مفيدة لقرائها، وتشمل موضوعات حول المشردين وقضايا الفقر، ويكتب مادتها في الأغلب مشردون. أسسها جون بيرد وغوردون روديك في سبتمبر 1991.

وبحسب «ويكيبيديا»، يعد الإصدار «إحدى الشركات الاجتماعية الرائدة في المملكة المتحدة لمساعدة المشردين أو المعرضين لخطر التشرد، من خلال منحهم فرصة لكسب دخل شرعي، وبالتالي مساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع الرئيسي من أجل الحياة بصورة طبيعية». وهي أكثر صحف الشارع توزيعاً في بريطانيا. وعلى مدى 25 عاماً غيرت المجلة حياة كثيرين.

تفيد المجلة بأن الـ 2.5 جنية إسترليني التي يدفعها كل قارئ لشرائها - وهو سعر فنجان من القهوة - يمكن أن يغير حياة كثيرين. وقد أعدت المجلة فيديو ترد فيه على أسئلة كثيرين بخصوص بعض الأساطير التي تحيط بقضية المشردين، وكيفية مساعدتهم على الخروج من محنتهم عبر المجلة.

وتقول: نحن ندعم البائعين الذين يعانون من مشاكل الإدمان - ولكن ليس جميعهم يعانون هذه المشاكل. وتوضح أن هؤلاء البائعين الفقراء لا يحصلون على نسخ المجلة مجاناً، بل «يدفعون لنا 1.25 جنيه إسترليني مقابل كل نسخة، تذهب لطباعة عدد الأسبوع المقبل وتغطية تكاليف التشغيل، وهم يحصلون على النصف الآخر من الثمن». وتحث المجلة قراءها على ألا يدفعوا ثمن المجلة دون الحصول عليها. وتقول «قراؤنا الأعزاء لا تحولوا بائعي المجلة إلى متسولين.. خذوا دائماً المجلة.. إنها مجلة رائعة حائزة جوائز، اقرأوها، ستحبونها».