د. شريف عرفة يكتب: وقت الشدة

يُعتبر بعضهم أن كلام التنمية الذاتية لا يصلح للتطبيق بشكل عملي، إذ يبدو كلاماً إنشائياً لا يتسق مع تفاصيل الحياة الوظيفية المليئة بالصعوبات والمشاكل في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.الأمر الذي جعل كثير من علماء النفس يهتمون بمعرفة كيفية الحفاظ على صحتنا النفسية في ظروف العمل الصعبة. فعلى سبيل المثال، مضى «عام الكورونا» تاركاً خلفه كنزاً علمياً ثميناً يتمثل في معرفة تأثير ظروف استثنائية مثل العزل المنزلي والخوف من الجائحة، وكيفية التعامل مع الضغط النفسي الناجم عن كل هذا.

فخلال فترة العمل عن بعد مثلاً، حاول الناس التأقلم .. وعكف المدراء في كافة الشركات الكبرى على تعديل ظروف العمل وترتيب أولوياته وإعادة هيكلة المهام بطريقة تتلائم مع الواقع الجديد، وأثناء هذه الترتيبات الجديدة بزغ نجم العديد من الموظفين، بينما أفل نجم غيرهم.. واستطاع البعض الحفاظ على حماسهم وتميزهم، بينما فقد غيرهم الشغف. فما الذي يحافظ على التميز الوظيفي والإنتاجية أثناء ظرف صعب كهذا؟

في دراسة نشرت مؤخراً تحمل عنوان «ما مدى أهمية محددات الأداء الوظيفي أثناء «كوفيد- 19»؟ نظرية الحفاظ على الموارد».

للباحث «ون شوان تشاو» وزملائه، قرر الباحثون معرفة العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي سواء على المستوى التنظيمي والفردي. فجاءت النتائج المثيرة بما نصه:

«إن الكفاءة الذاتية المهنية والرفاهية الذاتية لها تأثير إيجابي كبير على الأداء الوظيفي؛ تلعب الرفاهية الذاتية دور الوسيط الكامل بين الدعم التنظيمي والأداء الوظيفي، وتلعب الرفاهية الذاتية دور الوسيط الجزئي بين الكفاءة الذاتية المهنية والأداء الوظيفي؛ بالمقارنة مع الإحساس بالدعم التنظيمي، يكون التأثير الإيجابي للكفاءة الذاتية على الأداء الوظيفي أكثر أهمية».

ما معنى هذا الكلام؟

ببساطة: الرفاهية الذاتية تعني إحساس الموظف بالرضا عن حياته واستمتاعه بها، أي ما نسميه حُسن الحال أو السعادة. وما يقوله الباحثون هنا هو أن الموظف أثناء الجائحة، يكون أداؤه أفضل إذا كان سعيداً. لدرجة أن الشخص الذي يتمتع بقدر كبير من الكفاءة الذاتية «الشعور بالكفاءة في إنجاز عمله» لن يتقن عمله حقاً، إلا إذا كان يشعر بالسعادة في حياته! بل إن زيادة الدعم التنظيمي «أي دعم المؤسسة للموظف» لا ينعكس على أدائه حقاً، إلا إذا كان سعيداً في حياته!

الموظف الذي يتمتع بالكفاءة في عمله، ويحظي بدعم مديره له، قد لا يجد الحماس الكافي للعمل إذا لم يكن سعيداً راضياً عما يقوم به! بل إن الدراسة تشير أيضاً أن الشعور بالكفاءة الذاتية أكثر أهمية من الدعم التنظيمي .. ما يشير إلى أهمية الدافع الداخلي في تحقيق النجاح الوظيفي، وفي الحياة عموما!

رغم أن كثير من الدراسات تشير إلى أن الموظف السعيد يكون أكثر تفانياً وإتقاناً للعمل وولاءً للمؤسسة .. وأكثر قدرة على تخطي الضغوط النفسية .. إلا أن هذه الدراسة تشير إلى نقطة شديدة الأهمية، وهي أن هذا يحدث أيضاً في أوقات الشدائد..

فالسعادة ليست رفاهية، بل ضرورة نفسية..

وطوق نجاة في أوقات المحن!