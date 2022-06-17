السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
روسيا تعلن عن اكتشاف نوع  جديد لمتحور "أوميكرون"
روسيا تعلن عن اكتشاف نوع  جديد لمتحور "أوميكرون"
17 يونيو 2022 18:23

أعلنت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا أن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة في البلاد نوع BA.5 الفرعي لمتحور "أوميكرون".

 جاء ذلك على لسانها على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

وقالت: "قد اكتشفنا الأسبوع الماضي 4 أنواع فرعية جديدة لمتحور "أوميكرون" في روسيا.

وبينها نوعا BA.4 الفرعيان ونوعا BA.5 الفرعيان. وأتى 3 أنواع منها من خارج روسيا. أما النوع الفرعي الرابع فلا يزال يمر بمرحلة التحليل الوبائي.

مع ذلك فإن آنا بوبوفا، طمأنت الجميع قائلة إن الخبرات المتراكمة والمعرفة تسمح بفهم كيفية التعامل معها واتخاذ إجراءات احترازية ضدها بحسب «rt».

يذكر أن أخصائي الوبائيات الروسي، أندريه بوزدنياكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن متحور "أومكرون" BA.4 يعد من أكثر الطفرات قدرة على التفشي، لإنه ينتشر أسرع مقارنة بطفرات أخرى لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
متحورة أوميكرون
آخر الأخبار
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
الرياضي
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
اليوم 17:01
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©