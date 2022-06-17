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رحيل الممثل الأردني هشام هنيدي
رحيل الممثل الأردني هشام هنيدي
17 يونيو 2022 17:54

 نعت وزارة الثقافة الأردنية الممثل هشام هنيدي الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 76 عاما بعد معاناة مع المرض.
وقالت الوزارة في بيان إن الراحل "حقق حضوراً خاصاً في أدوار تاريخية وبدوية وكوميدية واجتماعية معاصرة، فضلا عن تميزه في تقديم أعمال إذاعية بصوته المميز".
كما نعته الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين ومجموعة من الفنانين الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم أشرف طلفاح وزهير النوباني وحسن أبو شعيرة وهشام حمادة ونجلاء عبد الله.
ولد هنيدي في 1946 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969 ثم اتجه إلى دراسة الفنون فحصل على الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو عام 1980.
قدم على مدى أربعة عقود عشرات المسلسلات التاريخية والبدوية في الأردن وخارجه منها (الفرمان) و(الصقر والرها) و(راس غليص) و(نمر بن عدوان) و(بلقيس) و(أبو جعفر المنصور) و(الطوفان) و(لوحة حب) و(الفرداوي) و(نوف).
كما قدم العديد من المسرحيات وشارك بالتعليق الصوتي في أفلام وثائقية وبعض الأعمال الكرتونية للأطفال.

المصدر: رويترز
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