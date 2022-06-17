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ماسك يتحدث عن "كائنات فضائية" ويريد مليار مستخدم في تويتر
ملف إيلون ماسك الشخصي على تويتر على هاتف ذكي موضوع على شعارات تويتر المطبوعة في هذا الرسم التوضيحي
17 يونيو 2022 11:18

ألمح إيلون ماسك، في أول حوار مع موظفي تويتر إلى حاجة الشركة لخفض عدد الموظفين لكنه قدم القليل من التفاصيل الجديدة عن استحواذه المزمع على شركة التواصل الاجتماعي بقيمة 44 مليار دولار.
 
ظهر ماسك عبر مكالمة فيديو متأخرا عشر دقائق عن جلسة أسئلة وأجوبة أدارها مسؤول تنفيذي في تويتر. وتطرق ماسك إلى الحديث عن وجود كائنات فضائية وحضارات فضائية أخرى وقال إنه يعتقد أن على تويتر دعم "الحضارة والوعي".

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، موظفي تويتر بأنه يريد زيادة عدد مستخدمي الخدمة من 229 مليونا إلى مليار شخص على الأقل.

وقال إن الإعلانات ستظل ذات أهمية بالنسبة للشركة، رغم قوله سابقا إنه يعتقد أن تويتر يجب ألا تعرض الإعلانات، بحسب تسجيل صوتي للاجتماع استمعت إليه "رويترز".

وقال "أعتقد أن الإعلان مهم جدا لتويتر.. أنا لست ضد الإعلانات. ربما أتحدث إلى المعلنين وأقول مثلا، دعونا فقط نتأكد من أن الإعلانات مسلية بقدر الإمكان".

المصدر: وكالات
تويتر
إيلون ماسك
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