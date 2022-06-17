محطة الفضاء الدولية تغير مسارها لتفادي حطام قمر اصطناعي

أضطرت محطة الفضاء الدولية يوم الخميس، إلى تعديل مسارها لتجنب الاصطدام بحطام قمر اصطناعي سوفييتي. وشارك محرك المركبة الفضائية بروجرس، التي التحمت بمحطة الفضاء الدولية، في تعديل مسار المحطة الفضائية لتجنب الاصطدام بقطعة من حطام القمر الاصطناعي كوزموس 1408، وفقا لما ذكره مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين عبر تيليجرام. وأسقط الجيش الروسي القمر الاصطناعي الذي خرج من الخدمة من طراز تسيلينا-دي في اختبار للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في 15 نوفمبر 2021. وعندما مرت المحطة الفضائية في أول مرة عبر مجال الحطام ، تم توجيه الطاقم بالدخول إلى كبسولة الهروب بمحطة الفضاء الدولية من أجل سلامتهم. ونفى الجيش الروسي وجود أي خطر على محطة الفضاء الدولية.وكان قد تم إطلاق القمر الاصطناعي السوفيتي كوزموس 1408 إلى مدار أرضي منخفض في عام 1982، حيث عمل لمدة عامين وظل كذلك منذ ذلك الحين. ويعمل في محطة الفضاء الدولية حاليا ثلاثة رواد روس وثلاثة أمريكيين.

المصدر: د ب أ