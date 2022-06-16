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273 حادث سير لسيارات «تيسلا»
273 حادث سير لسيارات «تيسلا»
17 يونيو 2022 01:17

نيويورك (أ ف ب) 

تعرضت مركبات من طراز «تيسلا» مجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير أصدرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة التي تجري تحقيقاً في شأن أنظمة مساعدة السائق في منتجات شركة تصنيع السيارات الأميركية.. وتناول التقرير المركبات المجهزة ببرنامج مصنّف من الدرجة الثانية، يتيح تسريع السيارة أو إبطاءها واستخدام المقوّد إذا لزم الأمر. وتبيّن أن سيارات «تيسلا» معنية بـ70% من البلاغات المُسجلة بين يوليو ومنتصف مايو 2022 عن حوادث طالت سيارات ذاتية القيادة.

تيسلا
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شركة تسلا
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