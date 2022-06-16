بسبب كورونا.. دار «هاري بوتر» تحقق نتائج مالية قياسية

لندن (أ ف ب)

أعلنت دار «بلومسبوري» البريطانية الناشرة لسلسلة كتب «هاري بوتر» الشهيرة نتائج قياسية حققتها خلال السنة المالية التي اختتمت في نهاية فبراير، مستفيدة من الإقبال الكثيف على المطالعة خلال جائحة كورونا.

وارتفعت مبيعات الدار بنسبة 24 في المئة ووصلت إلى 230.1 مليون جنيه استرليني، فيما ازدادت الأرباح بنسبة 40 في المئة.. وقال مدير الدار نايجل نيوتن إن السؤال الذي كان يدور في أذهان الجميع هو هل ستستمر قفزة المطالعة التي سجلت خلال الجائحة؟، وأضاف: «نحن نعرف الجواب الآن: القراءة عادة أعيد إحياؤها ومستمرة في الازدهار».