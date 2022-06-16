كيف نتغلَّب على مخاوف الأطفال؟

خولة علي (دبي)

كثيراً ما ننزعج عندما تنتاب أطفالنا حالة من الخوف والهلع عند النوم، حيث يعبرون عن رعبهم من وجود أشياء غير واقعية كالكوابيس والأوهام. وهذا الوضع المتكرر يصيب صغار السن بالأرق، ما ينعكس على صحتهم النفسية والجسدية، إذا لم يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة لتبديد المخاوف وإعادة الطمأنينة والسكون إليهم. فكيف نتغلّّب على مخاوف الأطفال؟

تعرِّف الدكتورة إسراء السامرائي، أستاذة علم النفس بجامعة العلوم والأسرة في عجمان، أن الخوف حالة وجدانية مصحوبة بانفعال نفسي وبدني ينتاب الطفل عند تعرضه لمؤثر خارجي. وعادة ما يصيب الخوف صغار السن لقلة خبرتهم بمواجهة مثل هذه المشاعر المفاجئة. ويكمن الخطر عندما يتحول هذا الانفعال العابر إلى مشكلة ثابتة تستمر مع الطفل وتؤثر عليه بشكل يعوق نموه ما يستدعي العلاج. وتذكر أن المخاوف عند الأطفال كثيرة، منها الخوف من الظلام والرعد والبرق وبعض الحيوانات، ومن الأماكن المرتفعة، وفراق الأب أو الأم، وبعضها منطقية والأخرى غير منطقية. ومعظم المخاوف تبدأ في سن الثالثة والرابعة، ثم تتلاشى عند بلوغ الطفل سن الخامسة وتختفي في سن التاسعة. وإن نسبة 90% من الأطفال ممن هم دون الـ 6 سنوات ينتابهم الخوف من أشياء معينة ثم يزول. ومن أخطر الحالات التي تؤثر على الأطفال، المخاوف المكتسبة التي يقوم بها بعض الآباء بقصد أو من دون قصد كأن يقوموا بتهديد الطفل أو عقابه كتركه في مكان مظلم، أو تهديده بالأشباح. الأمر الذي يؤثر سلباً على سلوك الطفل فيصاب بضعف الثقة بالنفس ويصبح اتكالياً ويتجنب النوم بمفرده، وقد يخاف من الذهاب إلى المدرسة بمفرده أو يتعرض لأحلام مرعبة تقلقه، وقد تظهر عليه أعراض التأتأة في الكلام وسرعة التنفس وفقدان الشهية والتعرق الزائد.

إسراء السامرائي

احتضان

ذكرت الدكتورة إسراء السامرائي أن علاج الطفل من المخاوف يكون عبر غمره بالحب والحنان وضمه قبل النوم ليشعر بالأمان، ما يخفف من مخاوفه ويبث الراحة والطمأنينة لديه. ويجب التوقف عن تهديد الطفل بأشياء مخيفة، والإصغاء إليه وتركه يعبر عما يجول بداخله من دون مقاطعته، وعدم الاستهزاء به عند طرحه لمخاوفه، بل احتضانه وتفهم مشاعره. وتجنب عرض أفلام رعب أو سرد قصص مخيفة قبل النوم، والعمل على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، واستبدالها بأخرى إيجابية.

أسباب وأوهام

ويذكر خالد الكعبي، اختصاصي اجتماعي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن مشاعر القلق والأوهام لدى الأطفال ليست وليدة اليوم، وهي موجودة مع تعاقب الأجيال، إلا أن مصادرها متغيِّرة. فقديماً كانت المخاوف من القصص الوهمية المرعبة عن شخصيات تتعدد بأسمائها وأدوارها، فبعضها تخطفهم وبعضها تأكلهم، ما يثير مشاعر الخوف لديهم.

ويقول: إذا أشرنا إلى الأسباب التي تتسبب بنقل مثل هذه الخرافات من الكبار إلى الطفل، رغبة في ردعه عن بعض السلوكيات والسيطرة على أفعاله، نجد أن الجيل الحالي ومع توافر التكنولوجيا، يلجأ إلى بث الخوف بطرق مختلفة، وعلى سبيل المثال يصور الإعلام شخصيات وقصصاً كرتونية بقدرات خارقة سرعان ما يتأثر بها الطفل. وكذلك الألعاب الإلكترونية التي أصبحت تشترط إنجاز مهمة على اللاعب لإكمال بقية الأدوار، وأحياناً تكون هذه المهام خطيرة، فضلاً عن اللعب مع أشخاص مجهولين يتم التواصل معهم بالصوت، وقد تتضمن الألعاب مشاهد مخيفة تبقى عالقة في العقل الباطني للطفل وتظهر على شكل كابوس يقلق نومه. ومن أسباب هذه المخاوف، قلة الثقة بالنفس، والحرص الزائد من الآباء، والمشاهد العنيفة التي يتعرض لها الطفل، والاستماع إلى القصص الخرافية المرعبة، وتصوير الشخصيات الخطيرة، وفقدان الحب والحنان والرعاية داخل الأسرة.

خالد الكعبي

إقناع تدريجي

لتبديد مشاعر الخوف والتخلص منها، يؤكد خالد الكعبي على دور الوالدين في تعزيز علاقة الطفل بالله تعالى. والعمل على تقوية ثقته بنفسه، وتوفير بيئة خالية من الأخطار، والانتباه إلى مخاوفه وأخذها على محمل الجد وعدم الاستخفاف بها والعمل على اكتشاف مصادر الخوف وتخفيف آثارها، كالبرامج التلفزيونية العنيفة. مع مراعاة عملية الإقناع التدريجي للطفل، وتدريبه على التأمل للتخلص من المشاعر السلبية والأوهام.

مفاتيح مهمة

وتقدم الدكتورة منيرة الرحماني، مستشارة في التفكير الإبداعي، من واقع تجربتها مع أبنائها عدة مفاتيح تساعد الوالدين على تخليص طفلهم من الخوف وجعلهم أكثر سكينة وطمأنينة. المفتاح الأول: محاولة تهدئة الطفل في حال تخيله لمشاهد أو شخصيات مخيفة، وإفهامه أن هذه الأوهام ليس لديها أي وجود في الواقع. المفتاح الثاني: مناقشة الطفل في أفكاره للوصول إلى حلول تناسبه، ويقتنع بها. والحل الأمثل، هو الإنصات إلى الطفل وتفهم جذور مخاوفه لإيجاد الحل الأنسب له، وتعلم فن طرح الأسئلة عليه لرفع وعيه بنفسه، حتى يدرك سبب أوهامه، وكيفية التغلب عليها بالتركيز على نقاط قوته. وفي حال لم تنجح معه هذه الأساليب، لا بد من الاستعانة باختصاصي نفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في المدرسة.

منيرة الرحماني

تجربة

تروي مريم أحمد (ولية أمر)، تجربتها مع ابنها، موضحة أن البيئة قد تؤثر بشكل كبير على سلوك الطفل ونشأته. وقالت: إن إفراط طفلي بالجلوس مع إخوته الكبار لمشاهدة ألعاب الكمبيوتر العنيفة، كان له أثر واضح على نومه، حيث يتخيل وجود أصوات وأشخاص معه في الغرفة. وقد رافقته هذه المخاوف لسنوات، ثم بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً في الـ 11 من عمره.