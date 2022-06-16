خرسانة بديلة للكهرباء؟

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

نجحت 4 طالبات بكلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، في تطوير خرسانة ذاتية الإنارة يمكنها امتصاص أشعة الشمس بالنهار والإنارة ليلاً. وقالت فاطمة النوفلي، إحدى القائمات على المشروع لـ«الاتحاد»: إن الاهتمام الكبير بالبيئة والنظم الجديدة كان سبباً رئيساً في تشجعيهن على تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دمج الإنارة في نظام الخرسانة لإضاءة الطرق السريعة ومسارات الدراجات والطرق، بدلاً من الاستخدام المفرط للكهرباء. وأكدت أنه لا تُستخدم أي رقائق كهربائية داخل الخرسانة، وتواصلت معهن شركات عدة لتطوير المشروع. ويساعد الابتكار الجديد في الحصول على إضاءة أفضل وتكلفة أقل مقارنة برقائق توليد الطاقة الشمسية.