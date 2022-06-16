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قميص مستشار ألمانيا يثير نقاشاً على «تويتر»
المستشار الألماني يتوسط الرئيس الفرنسي (يمين) ورئيس الوزراء الإيطالي
16 يونيو 2022 21:05

أثار ارتداء المستشار الألماني أولاف شولتس، ملابس غير رسمية خلال رحلة في القطار إلى العاصمة الأوكرانية كييف نقاشاً على موقع «تويتر».
ارتدى شولتس قميصاً قصير الأكمام داكن اللون وبنطلون جينز خلال الرحلة، وذلك على خلاف الزعماء المرافقين له في هذه الرحلة، وهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس.

على إثر ذلك، انتشر وسم #قميص قصير الأكمام، على موقع تويتر لساعات حيث علق مستخدمون حول ما إذا كان هذا اللباس مناسباً لرحلة كييف أم لا، وكتب أحد المستخدمين معلقاً «القميص قصير الأكمام يرتديه سائقو الحافلات». في المقابل، علق مستخدم آخر قائلاً «هل بشكل جدي تتناقشون حول قميص بأكمام قصيرة؟».

وظهر شولتس بملابس رسمية، خلال اللقاء الرسمي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، كما فعل مرافقوه.
كان شولتس أثار أيضاً نقاشاً على الإنترنت بسبب ارتدائه ملابس غير رسمية خلال رحلته الجوية في أول زيارة يقوم بها إلى العاصمة الأميركية واشنطن. وكان يرتدي، خلال محادثته مع الصحفيين المرافقين له في الطائرة، سراولاً من الجينز وقميصاً أسود وبلوفراً رمادياً.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
قميص
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