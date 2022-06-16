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الفنان المصري محمد الحلو يتعرض لأزمة صحية
الفنان المصري محمد الحلو يتعرض لأزمة صحية
16 يونيو 2022 14:51

 أحمد شعبان (القاهرة)

تعرض المطرب المصري محمد الحلو لأزمة صحية، وصفها نجله بأنها خطيرة، ويستعد لدخول المستشفى للخضوع لجراحة عاجلة بالساقين وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين بنسبة 80%. 

ونشر حمادة الحلو نجل الفنان صورة تجمعه بوالده عبر صفحته على فيسبوك بأن أباه يحتاج إلى دعاء كل محبيه لتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها.

وكشف حمادة عن أن والده كان يعاني من آلام شديدة في الظهر، وتم تشخيصه بالخطأ من أحد الأطباء بأنه يعاني من الغضروف، وطلب منه عمل جلسات علاج طبيعي.

وقال علي الشريعي رئيس لجنة المتابعة في نقابة المهن الموسيقية المصرية، إنه اطلع على الحالة الصحية للفنان الحلو، وتبين أنه أجرى فحصوات طبية وأشعة أوضحت تعرضه لجلطتين بالساقين وقرر الأطباء خضوعه لعملية جراحية. 

وقد قدم الحلو خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الفنية والأغاني الناجحة، منها "يا حبيبي كان زمان"، "عرّاف"، "أهيم شوقا"، "يا فاتنة"، كما قدم أغاني وتترات لعدد من المسلسلات منها: "زيزينيا"، "ليالي الحلمية"، "الوسية"، "حياة الجوهري". 

محمد الحلو
مصر
أزمة صحية
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