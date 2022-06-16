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هل ينتقل جدري القرود إلى الحيوانات ؟ دراسة تكشف
هل ينتقل جدري القرود إلى الحيوانات ؟ دراسة تكشف
16 يونيو 2022 13:51

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك سلالتين من جدري القرود الفيروس تنتشر في البلاد ، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هنا لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد في الأصل، ليس من الواضح متى بدأ هذا التفشي الآخر، لكن من المحتمل أن يكون منذ شهور.

جدري القرود يسبب طفح جلدي وحمى ومميت في نسبة صغيرة جدًا من الحالات ، ليس قابلاً للانتقال مثل Covid-19 / ولكن على عكس فيروس كورونا الجديد ، فإنه ينتشر بسهولة من وإلى مجموعات حيوانية معينة - القوارض على وجه الخصوص.

إذا انتشر الجدري المنتشر حاليًا في الولايات المتحدة إلى الفئران أو الهامستر أو الجربوع ، وأصبح متوطنًا في هذه الأنواع ، فقد لا تكون هناك طريقة سهلة لاحتوائه.

وشارك العلماء الآخرين قلقهم بشأن الاحتواء وأن يصبح الفيروس مستوطنًا في مجتمعنا من القوارض في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
جدري القرود
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