«أمنية» تدعم حلم المها في التصوير

أبوظبي (الاتحاد)

تمكنت مؤسسة تحقيق أمنية، من تحقيق حلم الطفلة المها (8 سنوات) المصابة بمرض في القلب، في الحصول على كاميرا كانون احترافية لممارسة هواية التصوير مع صديقتها المفضّلة.

وأشارت مسؤولة تحقيق الأمنيات إلى أن المها كانت تحلم بأن ترافق صديقتها إلى دورة احترافية في التصوير، وإثبات أن المرض لا يقف عائقاً أمام طموحاتها في التقاط صور رائعة لطالما حلمت بها.

وأضافت: حرصنا على أن تشاركنا المها في رحلة البحث عن الكاميرا في متاجر الإلكترونيات، وتم اختيار كاميرا تتناسب مع سنها، وتتضمّن مختلف المزايا التي تسمح لها بممارسة هوايتها مع صديقتها وقضاء وقت ممتع بعيداً عن رحلة العلاج. واختتمت المسؤولة حديثها بالقول: يُسعدنا بأن المها بدأت بإرسال الصور والفيديوهات الاحترافية لنشاهد بعضاً من أعمالها المُبدعة، والتي أكدت لنا بأنها ملأت حياتها بالسعادة والتفاؤل والأمل، ودفعتها إلى مواصلة رحلة العلاج بشجاعة وتصميم.