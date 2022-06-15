القضاء الأمريكي: الفيلة هابي ليست شخصية اعتبارية

نيويورك (أ ف ب)

اعتبرت أعلى محكمة في ولاية نيويورك الأميركية أن أنثى الفيل هابي ليست شخصاً اعتبارياً حتى لو كانت «ذكية» جداً، وبالتالي لا يمكنها التمتع بالحقوق الإنسانية، ووضعت المحكمة بذلك حداً لمعركة تتعلق بالأخلاقيات بقدر ما لها طابع قانوني.

وكانت جمعية «نون هيومن رايتس بروجكت» للدفاع عن الحيوانات رفعت دعوى أمام محكمة الاستئناف في نيويورك، طالبت فيها بضرورة الاعتراف بـ«هابي» كشخص اعتباري له الحق في الحرية، نظراً لأنها تتمتع بقدرات إدراكية متقدمة، وكما أنها مستقلة إلى درجة كبيرة في تصرفاتها، وطلبت نقل هابي من حديقة حيوانات إلى ملجأ للفيلة.