الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
القضاء الأمريكي: الفيلة هابي ليست شخصية اعتبارية
القضاء الأمريكي: الفيلة هابي ليست شخصية اعتبارية
16 يونيو 2022 01:19

نيويورك (أ ف ب) 

اعتبرت أعلى محكمة في ولاية نيويورك الأميركية أن أنثى الفيل هابي ليست شخصاً اعتبارياً حتى لو كانت «ذكية» جداً، وبالتالي لا يمكنها التمتع بالحقوق الإنسانية، ووضعت المحكمة بذلك حداً لمعركة تتعلق بالأخلاقيات بقدر ما لها طابع قانوني.
وكانت جمعية «نون هيومن رايتس بروجكت» للدفاع عن الحيوانات رفعت دعوى أمام محكمة الاستئناف في نيويورك، طالبت فيها بضرورة الاعتراف بـ«هابي» كشخص اعتباري له الحق في الحرية، نظراً لأنها تتمتع بقدرات إدراكية متقدمة، وكما أنها مستقلة إلى درجة كبيرة في تصرفاتها، وطلبت نقل هابي من حديقة حيوانات إلى ملجأ للفيلة.

أمريكا
نيويورك
آخر الأخبار
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
عربي ودولي
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
اليوم 10:34
دوري أمم أوروبا بين «المفاجآت» و«السلبيات»!
الرياضي
دوري أمم أوروبا بين «المفاجآت» و«السلبيات»!
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©