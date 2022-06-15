سراء عبدالعزيز تفوز بـ«النخلة الذهبية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نالت المخرجة الإماراتية سراء عبدالعزيز الشحي جائزة «النخلة الذهبية» للفيلم الخليجي في مهرجان «أفلام السعودية» في دورته الثامنة، ضمن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة عن فيلمها «حلم صغير».

واعتبرت الفوز شرفاً كبيراً لها، ولا سيما أنها مثّلت الإمارات في المهرجان الذي يهتم بإبداعات الشباب والكوادر الخليجية في مجال صناعة الفن السابع. وذكرت أن الجائزة ستدفعها إلى تقديم أعمال سينمائية بأعلى المستويات لتكون سفيرة للإمارات في المهرجانات الخليجية والدولية.

مبادرات

وعبّرت سراء في حوارها مع «الاتحاد» عن سعادتها البالغة وقالت: نجاح «حلم صغير» يأتي بعد الدعم الكبير الذي قدمه لي مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثالثة بعدما فاز السيناريو الخاص بالفيلم في مسابقة «السيناريو غير المنفذ»، بالتعاون مع مهرجان أبوظبي، الشريك الثقافي الاستراتيجي. وقد منحتني الجائزة المالية الخاصة بالمسابقة الدافع الأكبر لتنفيذ الفيلم، ولا سيما أن صناعة الأفلام ليست سهلة وتحتاج إلى دعم كبير.

وأضافت: توفر دولة الإمارات للمواهب والكوادر الشابة في عالم السينما وصناعة المحتوى الإبداعي بشكل عام، مبادرات وبرامج تنفذها الجهات المتخصصة بالفن السابع في إمارات الدولة، ما يفتح الأبواب لإظهار مواهب واعدة لديها من الأفكار والإمكانيات التي تؤهلها لتنفيذ أعمال مميزة والمشاركة في مهرجانات مختلفة. وهذا ما حصل معي في بداياتي عندما شاركت في «جرح مفتوح»، وكان أول أفلامي القصيرة في مهرجان دبي السينمائي. وبالرغم من أنه فيلم للطلاب، فقد نال صدى كبيراً وحصد إشادات من النقاد وصناع السينما.

من فيلم «حلم صغير»

تطور المشهد

ترى سراء أن مهرجانات «أبوظبي السينمائي» و«دبي السينمائي» و«الخليج السينمائي»، أسهمت وبشكل كبير في تطور المشهد السينمائي في الإمارات والمنطقة، كما ساعدت على ظهور مبدعين إماراتيين في عالم الكتابة والإخراج والتمثيل. ولا تزال هذه الحركة مستمرة خصوصاً مع دخول الشباب عالم الإنتاجات، سواء للأفلام القصيرة أو الطويلة أو الوثائقية، والتي نال معظمها نجاحاً كبيراً من خلال المشاركة في المهرجانات والعروض عبر صالات السينما.

وأوضحت أن «حلم صغير» فيلم اجتماعي واقعي، يتحدث عن الأحلام البسيطة اليومية، التي تدور في ذهن النساء الخليجيات بشكل عام، ولكن تحقيقها يمثل لهن عواقب وتحديات كبيرة، إذ تدور أحداثه حول امرأة تحلم بالذهاب إلى البحر، وتسعى للبحث عن مكان خاص بها، لكن في كل مرة تظهر أمامها تحديات تمنعها من ذلك.

سفيرات للإمارات

وأشادت سراء بما حققته المخرجة الإماراتية من تميز خلال، ولفتت إلى بعض المخرجات اللواتي أصبحن سفيرات للإمارات في عالم صناعة السينما محلياً وعالمياً، مثل نجوم الغانم ونهلة الفهد ونايلة الخاجة. ونوهت بأنها تفتخر بهن جداً، وبنشاطهن السينمائي في عالم صناعة الأفلام، لافتة إلى أحد أفلام نجوم الغانم «آلات حادة»، والذي ترك فيها أثراً كبيراً واستفادت منه فنياً.

بدايات

تحدثت سراء عن بدايتها في عالم صناعة الأفلام، حيث كان لديها الشغف الكبير بهذا المجال خلال فترة الدراسة، وأول عمل نفذته كان تدريبياً من نوعية الأفلام الصامتة، ثم بدأت في صقل موهبتها حتى نفذت فيلم «جرح مفتوح». ووصفته بانطلاقتها الحقيقية في الفن السابع، خصوصاً أنه شارك في مهرجان دبي السينمائي.

«كبرنا على اللعب»

صرحت سراء أنها تستعد حالياً للبدء في تنفيذ مشروع جديد لفيلم قصير بعنوان «كبرنا على اللعب»، وبعده ستنتقل إلى عالم صناعة الأفلام الروائية الطويلة. وقالت إنها تطمح لتقديم أفلام هادفة تلامس القلوب وتصل رسالتها إلى الجميع من مختلف الجنسيات.