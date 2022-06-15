«كلايم كومبو».. هدية للأب

أبوظبي (الاتحاد)

«كلايم أبوظبي» أحد أبرز المرافق لقضاء أوقات عائلية فريدة وخيار مميز للزيارة بمناسبة يوم الأب، الذي يصادف 21 يونيو الجاري. ويوفر مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات، عرض «كلايم كومبو» الذي يُتيح للعائلات تجربة ترفيهية متكاملة مع تجربتَي التسلق والطيران الداخلي في يوم واحد.

ويحتضن «كلايم أبوظبي» عدداً من التجارب الاستثنائية مثل أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلّق داخلي في المنطقة. ويُتيح عرض «كلايم كومبو» للضيوف إمكانية الدخول لمدة 60 دقيقة إلى 3 جدران تسلّق، والمشاركة في تجربتَي طيران داخلي، واستئجار معدات التسلّق لقضاء أوقات مميزة بإشراف مرافقين معتمَدين. ويمكن شراء العرض كهدية بمناسبة يوم الأب، يمكن استخدامها خلال 4 أسابيع من تاريخ الشراء.