6 جسور الأكثر سحراً في العالم

ترجمة: عزة يوسف

الجسور جزء مهم من البنى التحتية لنقل السكك الحديد والسيارات، وتمنح شعوراً رائعاً عند عبورها، سيراً على الأقدام أو بالمركبات. وقدم موقع Love Exploring البريطاني المتخصص بأماكن السفر والرحلات، 6 جسور الأكثر سحراً حول العالم.

أروكا

حديقة أروكا الجيولوجية بالبرتغال، موطن لثاني أطول جسر معلق للمشاة في العالم. يبلغ طوله 516 متراً ويستغرق 10 دقائق كاملة للمشي فوق نهر بايفا. يدعم الجسر برجين ضخمين يحملان الكابلات الفولاذية الطويلة له.

غولدن سكاي

عبارة عن جسرين معلقين يربطان الممرات الموجودة في سلاسل جبال كولومبيا وروكي في كولومبيا البريطانية. يُعتبر المشي فوق الجسرين تجربة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وقمم الجبال والشلال والنهر الجبلي في الوادي العميق أسفله.

كاريك

جسر ريفي بأيرلندا الشمالية، مصنوع من الحبال في الأصل، بناه صيادو أسماك السلمون عام 1755. يمتد لمسافة 20 متراً بين البر الرئيس وجزيرة صغيرة تسمى كاريك، بدلاً من استخدام القوارب. وبالرغم من أن الصيد بالمنطقة ممنوع نظراً لقلة عدد الأسماك، إلا أن الجسر لا يزال وجهة شهيرة للسياح.

إلكامينيتو ديل راي

جزء من ممر منحدر في إسبانيا معروف على نطاق واسع بأنه أخطر ممر في العالم. يتكوّن من مسار للمشاة معلّق على طول الجدران الداخلية لمضيق. بُني في الأصل لعمال محطة توليد الطاقة في أوائل القرن العشرين، وأُعيد بناؤه وافتتاحه عام 2015.

بروكلين

يربط بين بروكلين ومانهاتن في الولايات المتحدة عبر النهر الشرقي، وافتُتح عام 1883 قبل أن تكون حركة مرور السيارات عاملاً مهماً. وهو مفتوح الآن للمركبات والدراجات والمشاة، ويُعتبر المشي عبر الجسر من التجارب المميزة في نيويورك، حيث يمكن مشاهدة المناظر الخلابة لأفق المدينة.

ويب

يقع جسر مشاة الدراجات الهوائية في ملبورن بأستراليا ليعبر نهر يارا. ويُعتبر عملاً فنياً حقيقياً صمّمه الفنان روبرت أوين، ويمكن التعرف عليه من خلال تصميمه الدائري الذي من المفترض أن يشبه شِباك الصيد وتدفق النهر أسفله.