أحمد الحمود يحصد جائزة «بولتون»عن «أفضل سيناريو أفلام»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد أحمد الحمود جائزة المعرض الإبداعي لجامعة بولتون لعام 2022 عن فئة أفضل سيناريو أفلام خيال علمي وإثارة وحركة، كما حصل على تقييم أفضل كتابة سيناريو بمواصفات هوليوود، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مسرح ذا لايت بمدينة بولتون، بحضور أهم صنَّاع الأفلام في المملكة المتحدة.

وبحصوله على التقييم الأفضل وجائزة المعرض الإبداعي، تمكن الحمود من الاستحواذ على اهتمام كبريات شركات الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية حيث تلقى عروضاً عدة لإحياء هذا السيناريو.

وقال الحمود: يجمع السيناريو ما بين الخيال العلمي والإثارة والحركة، يضيف إحساساً وجودياً، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيناريوهات يُعتبر فريداً من نوعه في عالم صناعة الأفلام، حيث تتركز فكرته حول الترفيه الشرس، وتلعب فيه الجاذبية الأرضية الدور المحوري.

وشدد نيل دوغان، أستاذ مساعد بقسم الأفلام والإنتاج الإعلامي في جامعة بولتون، على تفرد سيناريو الحمود عن غيره في هذه الفعالية، واصفاً إياه بالعمل الاستثنائي.

وأشاد لورانس ديفي مشرف كتابة السيناريو في جامعة بولتون، بعمل الحمود معلقاً: أعدها محاولة ناجحة في إعادة ابتكار اللغة السينمائية وتطويعها طبقاً لرؤية الكاتب.

وإلى الإثارة والحركة والخيال العلمي، يستكشف السيناري نظريات فيزياء الكم ومجموعة من النظريات العلمية التي ستستحوذ على اهتمام الجماهير، وتمكن مجموعة أوسع من الإدراك النوعي الذي عكسه الكاتب على السيناريو، حيث يستعرض منهجية جديدة للمفاهيم البصرية في الأفلام، بعد مضي أكثر من 7 سنوات على كتابة هذا السيناريو.

يذكر أن معرض جامعة بولتون الإبداعي يقام سنوياً، يهدف إلى تسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في الجامعة، حيث يقدم جوائز تنافسية في مختلف سياقات الفنون، ويستقطب شخصيات مرموقة من المجتمع وصناع الأفلام والمهتمين بالفنون من كافة أنحاء المملكة المتحدة.