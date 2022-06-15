جدل متجدد بشأن الذكاء الاصطناعي «الواعي»

هل تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح «واعية»؟ أُقيل أحد مهندسي «جوجل» من وظيفته لتأكيده ذلك، مما أثار جدلاً خارج سيليكون فالي في شأن هذا الموضوع الذي لم يعد مجرّد خيال علمي.

وفي التفاصيل أن الموظف بلاك لوموان كتب في مقال نُشر على موقع «ميديوم» في نهاية هذا الأسبوع، أن «لمدا» (LaMDA)، وهو برنامج معلوماتي من «جوجل» مخصص لإنشاء روبوتات للمحادثة (chatbots)، «يتمتع بوضوح تام في شأن ما يريده وما يعتبره حقوقه كشخص».

وقوبل هذا الرأي بردود فعل واسعة النطاق، سواء من شركة التكنولوجيا العملاقة أو من الأوساط العلمية، تراوحت بين حدّين، أسوأهما وصفه بأنه سخيف، وأحسنهما رأى أنه سابق لأوانه. فالبرامج القائمة على تعلم الآلة (أو ما يعرف بـ«ماشين ليرنيننغ») «مدربة» على أساس مجموعة بيانات تتناول مفاهيم الوعي أو الهوية، وهي بالتالي قادرة على إعطاء انطباع وهمي مُضلِل.

وأشارت الأستاذة سوزان شنايدر إلى أن «البرامج التي يمكنها الوصول إلى الإنترنت تستطيع الإجابة عن أي سؤال»، إلا أن هذا الواقع لا يجعلها تتمتع بصدقية.

غير أن شنايدر التي أسست مركز أبحاث في جامعة «فلوريدا أتلانتيك»، لا تؤيد العقوبات المفروضة على مهندس «جوجل». وهي لاحظت أن «جوجل» ميّالة إلى «محاولة تجاهل القضايا المتعلقة بالأخلاقيات» مع أن «ثمة حاجة إلى مناقشات عامة حول هذه الموضوعات الشائكة»، بحسب رأيها.

وقال الناطق باسم «جوجل» براين غابرييل «تحادث مئات الباحثين والمهندسين مع لمدا، لكنّ أياً منهم، على حد علمنا، لم يطالعنا بهذه التأكيدات، ولا اعتبر أن لبرنامج لمدا طابعاً بشرياً كما فعل بلايك».

- قوة الخيال

وذكّر أستاذ الفلسفة في جامعة تورنتو الكندية مارك كينغويل بأن فكرة الكيان غير البشري الذي تُبعث فيه الحياة «موجودة في خيالنا»، من بينوكيو إلى فيلم «هير» (قصة علاقة رومانسية مع روبوت محادثة).

واعتبر أن «من الصعب تالياً تحديد المسافة التي تفصل بين ما نتخيله ممكناً وبين ما هو قائم فعلاً». ودرجت العادة على تقييم الذكاء الاصطناعي وفقأً لاختبار تورينغ، فإذا أقام مَن يُجري الاختبار محادثة مع جهاز كمبيوتر من دون أن يدرك أنه لا يتحدث إلى إنسان، تكون الآلة قد «نجحت».

لكنّ «تحقيق ذلك سهل جداً على الذكاء الاصطناعي في سنة 2022»، بحسب كينغويل. وقالت الخبيرة في لغويات الكمبيوتر إميلي بندر «عندما نجد أمامنا سلسلة من الكلمات في لغة نتحدثها (...) نعتقد أننا ندرك الروح التي تولد هذه الجمل»، حتى أن العلماء قادرون على إعطاء شخصية لبرنامج ذكاء اصطناعي.