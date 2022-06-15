«ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر الصيفي» ينطلق في الشارقة

ينطلق معسكر الابتكار الصيفي 2022 لطلبة المدارس في موسمه الثاني بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في الفترة الممتدة من 3 يوليو وحتى 25 أغسطس.

وأعلن المجمع عن البدء بالتسجيل للفئات العمرية من 12 – 17 عاماً، وذلك من خلال معسكر صيفي يتيح استكشاف مهارات تقنية ممتعة والاطلاع على موضوعات جديدة وتعلم مهارات مستقبلية مبتكرة لتجربة العديد من المعدات عالية التقنية وورش عمل متخصصة بعمليات التصميم لتشكيل منتجات مبتكرة، وتطوير المهارات في عدة مجالات: كالطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع بالليزر والروبوتات. وسيتم تدريب المنتسبين على العمل في فرق باستخدام الإبداع في استكشاف وحل المشكلات التي يمكن أن تحدث فرقاً في العالم.

وتشمل البرامج ورش عمل في 6 مواضيع مختلفة في التقنيات الناشئة وهي مهارات التصميم والتصنيع، البرمجة، الطباعة ثلاثية الابعاد، المركبات ذاتية التحكم، الربوتات، التكنولوجيا الخضراء. وتقام هذه الورش في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SoiLAB.

ومع افتتاح المقر الرئيسي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المتبعة في بناء مجمعات التكنولوجيا العصرية، تم إطلاق مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف.

كما تم إطلاق مركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space والذي أطلق عليه «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار - SOILAB»، كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، ليكون بمثابة بيئة ملائمة للإبداع والابتكار من خلال توفيره لمساحة تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة والتركيز على إشراك المشاركين في محتوى التعلم. وهي وسيلة من شأنها أن تسمح للمدارس والجامعات بأن تكون جزءاً من هذا المشروع.

وتهدف فكرة المختبر إلى تزويد الطلاب والباحثين والمبتكرين بأحدث التقنيات والآلات الحديثة والمبتكرة في عدة مجالات واختصاصات مختلفة، وبتكلفة رمزية بالإضافة إلى استقطاب الشركات العالمية في تلك القطاعات في مكان موحد.

ويأتي هذا المشروع ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا من خلال الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات حكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

ووجه حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدعوة لأولياء الأمور للمبادرة في تسجيل أبنائهم في هذا المعسكر التقني لمنحهم الفرصة للمشاركة في هذه البرامج التمكينية والمبتكرة، ليتسنى لهم الاطلاع على مهن المستقبل من خلال ما يقدمه المختبر من تقنيات صناعية متطورة تمثل مفردات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف المحمودي: يأتي إطلاق مثل هذه المعسكرات التقنية والورش التدريبية ضمن استراتيجية المجمع الذي يعمل وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المتبعة في بناء مجمعات التكنولوجيا، حيث يركز على محاور عدة، من بينها، تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة، كما يعمل على دعم الصناعات الوطنية التي تندرج تحت هذه المحاور.

ويستند إلى رؤية طموحة لتعزيز حضور الإمارات كلاعب رئيس في رسم ملامح الثورة الرقمية والتحوّل التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي، مقدّماً ميزة تنافسية لاستقطاب نخبة الشركات الرائدة وأفضل العقول والمواهب الإبداعية للقيام بأنشطة بحثية وابتكارية داعمة لعجلة التنمية الشاملة عربياً وعالمياً.

وتتّجه الأنظار حالياً نحو المجمّع لدوره المرتقب كمحفز اقتصادي للمعرفة والابتكار وريادة الأعمال، تأكيداً على دور الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، من خلال المساهمة في رسم ملامح القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الروبوتات والطائرات من دون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد والمواصلات ذاتية القيادة، فضلاً عن دفع مسار البحث العلمي والتطبيقي والتكنولوجي في «إنترنت الأشياء» والبيانات الضخمة.

وقد اتخذ المجمع من خلال علاقاته مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية نموذجاً في البحث والتطوير، لإيجاد بيئة بحثية ابتكارية عالمية المستوى، بالتركيز على عدد من الأولويات بعملنا وهي: تكنولوجيا المياه، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا البيئة، تكنولوجيا المواصلات، تكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة.