«نخيل» تطلق مبادرة «عِش بصحة»

دبي (الاتحاد)

بهدف جمع المجتمعات معاً، تطلق شركة «نخيل» مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»، وهي عبارة عن سلسلة من الفعاليات المجتمعية المخصصة لتعزيز مستويات الصحة والعافية والتي تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، لبناء مجتمع سعيد ومتلاحم يركز بشكل أساس في جوهره على المجتمع.وتبدأ المبادرة التي تم إنشاؤها لمجتمعات «نخيل» السكنية من قبل إيرينا شارما، الناشطة في مجال الصحة والعافية، بفعاليات شهرية تركز على مواضيع مختلفة لصحة المجتمع. وينفذها فريق «نخيل لإدارة المجتمعات». وتقام الفعاليات في مجتمعات «نخيل» السكنية المنتشرة في دبي، وتضم مجموعة من خبراء الرعاية الصحية المحليين والإقليميين والعالميين، وتسلط المحادثات التفاعلية الضوء ليس على أمراض نمط الحياة فحسب، وإنما أيضاً على تعزيز صحة المقيمين في المجتمع بشكل مستدام.

وبمناسبة الشهر العالمي لصحة الرجال، الذي يصادف في يونيو، تطلق مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» السلسلة الأولى من فعالياتها يوم الثلاثاء 21 يونيو، في مطعم Isola بـ «جزر جميرا»، وتركز على مواضيع خاصة بالرجال. ويتحدث في هذه الفعالية كل من إيرينا شارما، والدكتور الضيف من النمسا، هارالد ستوسير، مؤسس Modern Mayr Medicine.

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»: تهدف المبادرة إلى جمع المجتمعات معاً ومنحها إمكانية الوصول إلى المعلومات القائمة على الأدلة، لدعم الصحة والعافية. وتُعتبر مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» واحدة من المبادرات لتعزيز جودة الحياة للمقيمين في مجتمعاتنا السكنية والسكان بدبي.

وقالت إيرينا شارما: يهدف هذا التعاون مع مجتمعات «نخيل» إلى مساعدة المجتمعات في الحصول على خيارات عديدة لنمط حياة أفضل. يركز هذا المفهوم على فهم قيمة جودة نمط الحياة وزيادة طاقة الأفراد، فضلاً عن كيفية المساهمة في إطالة العمر صحياً.

وقال الدكتور هارالد ستوسير: تُعتبر مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» رائعة للغاية، حيث تتيح معرفة المزيد عن الصحة والعافية. إن الشعور بالانتماء للمجتمع أمر مهم ومرتبط مباشرة بالصحة، حيث ثبت أنه يخفض معدلات ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وأمراض نمط الحياة الأخرى. والمبادرة ركيزة للسلوكيات الصحية ونمط الحياة، وتساعد على حياة صحية أطول.

وتتوافق قيم ومبادئ المبادرة مع بودكاست Wellevate Life، وهي منصة مجتمعية محلية تضم خبراء إقليميين وعالميين في مجال الصحة والعافية. وترعى منصة بودكاست Wellevate Life الوصول إلى المعرفة وخيارات نمط الحياة في المجتمع، ما يلبي الطلب المتزايد للعيش بطريقة صحية ومناسبة.

وتلتزم شركة «نخيل» بالمساهمة في دعم صحة المجتمع من خلال نمط الحياة الإيجابي ونشر السعادة وتوفير جودة الحياة العالية. ومن هذا المنطلق، تبدأ مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» من المكان الذي نعيش فيه لتجمع المجتمعات معاً.

ويقام حفل إطلاق مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»، يوم الثلاثاء 21 يونيو، من الساعة 9:45 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً.