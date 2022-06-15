«بارينتينز» للفنون الشعبية يعود إلى البرازيل

دبي (الاتحاد)

يعود مهرجان «بارينتينز» للفولكلور البرازيلي إلى منطقة غابات الأمازون، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا. ويُعتبر «بارينتينز» أحد أكبر المهرجانات السنوية في البرازيل وفرصة مثالية لعيش تجربة حقيقة وسط أجواء الفنون الشعبية والتراثية خلال فترة العطلات الصيفية. وستقام احتفالات هذا العام في الفترة ما بين 24 و27 يونيو الجاري في مركز «بارينتينز» الثقافي في جزيرة بارينتينز، حيث اشتق المهرجان اسمه، على ضفاف نهر الأمازون، على بعد 370 كيلومتراً من ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس الشاسعة.

ويستمر الحدث على مدى 3 أيام، وتتنافس خلاله الفرق الفنية وجهاً لوجه، لتمثيل أسطورة تاريخية تحكي قصة الثور كابريتشوسو باللون الأزرق، والثور جارنتيدو الذي يُرمز له باللون الأحمر، في إعادة سرد أسطورة الثور القديمة للصراع بين الخير والشر. ويحاول كل فريق التفوق على الآخر عبر تقديم عروض فنية مستوحاة من الفلكلور الأمازوني والثقافة الهندية عبر العروض المبهرة والإيقاعات البرازيلية الصاخبة.

وقال سيلفيو ناسيمنتو، رئيس إمبراطور مجلس السياحة البرازيلي: بالنسبة لأولئك الذين يحبون الفن والثقافة الشعبية، يُعتبر مهرجان «بارينتينز» للفولكلور تجربة مثيرة حقاً تغمر الزائرين في تاريخ وثقافة وأساطير البرازيل.

وأضاف: مع مناخ لطيف ومعتدل، يمكن لسكان الإمارات القيام برحلة إلى «بارينتينز» وزيارة الحدث لاستكشاف ذوق وشغف المهرجانات البرازيلية.

وتُعتبر ليالي المهرجان التي تشمل الاحتفالات والرقصات التقليدية المبهرة وعوامات وقوارب الاستعراض والإيقاعات والأغاني الإقليمية من قبل المحتفلين الذين يروون الأساطير عبر طقوس قديمة تحكي تاريخ المنطقة، مشهداً حسياً للزوار، وتقدم تجربة فريدة لأجواء البرازيل الأصيلة وثقافتها القديمة.

وتتسع قاعة «بومبودرومو»، التي شُيِّدت على شكل رأس ثور، لـ 35.000 شخص وتجذب أكثر من 100.000 شخص طوال مدة المهرجان، بالإضافة إلى آلاف المشاهدين الذين يتابعون الحدث من خلال البث الإعلامي. بعد انتهاء العروض كل ليلة، تستوعب الساحة الرئيسة، وكل ركن صغير بالقرب من القاعة حشداً لتقليد الرقص والأغاني الشهيرة للمهرجان.