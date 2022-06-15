كيف تيسِّر الطاقة الشمسية المهام إلى المريخ؟

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف باحثون بجامعة كاليفورنيا بيركلي الأميركية أن الشمس يمكن أن توفر الطاقة اللازمة لمهمة ممتدة إلى المريخ، وأنه يمكن مقارنة تأثير الطاقة الشمسية بالطاقة النووية عندما يتعلق الأمر بالطاقة على الكوكب الأحمر. وقال الباحثون إن ثمة عيوباً تكمن في ضرورة تخزينها للاستخدام في الليل، وتدوم تقريباً للفترة الزمنية نفسها على الأرض، ومكن أن يقل إنتاجها بسبب الغبار الأحمر الذي يغطي الكوكب. وأوضح الباحثون أنه على الرغم من توقف المركبة الفضائية «أوبورتيونيتي» (عمرها 15 عاماً) والتي تعمل عن بُعد بالألواح الشمسية، وذلك بعد عاصفة ترابية هائلة تعرضت لها عام 2019، إلا أن الألواح الشمسية تُعتبر الطريقة الأفضل لأنها أخف بكثير بل تكون في بعض الأحيان أكثر كفاءة من الطاقة النووية. وأوضحت الدراسة أن البشر سيحتاجون إلى استخدام المواد الخام الوحيدة المتاحة على المريخ، مثل الجليد والغازات الجوية والتربة وضوء الشمس، لصنع كل ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة. وذكر موقع Study Finds الأميركي للأبحاث والدراسات العلمية أن الباحثين يعملون على تحويل هذه المواد الخام إلى غذاء ودواء ووقود، على أن يتم جمع النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها لزيادة الكفاءة وتقليل تكلفة الإمداد اللوجستي من الأرض.

المصدر: وكالات