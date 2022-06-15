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باحثون صينيون يكتشفون طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعياً
باحثون صينيون يكتشفون طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعياً
15 يونيو 2022 11:03

أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم لأن باحثين صينيين أحرزوا تقدما في دراسة تقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعيا من خلال تقييم تأثيرات مواد الغلاف المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الدراسة التي تم اجراؤها بين يونيو وأغسطس 2021، دمج الباحثون من معهد الشمال الغربي للبيئة الايكولوجية والموارد التابع للأكاديمية، خلالها نموذجين رقميين عاليي الدقة لتحديد الارتفاع من أجل تقييم ذوبان أنهار جليدية مغطاة بثلاثة مواد غلافية مختلفة.

وكشفت النتائج عن أنه تم الحفاظ على ما يصل إلى 32 في المائة من فاقد الكتلة في المناطق المحمية مقارنة بالمناطق غير المحمية.. فيما أظهرت مادة الألياف النانوية بياضا أنصع من نوعين من النسيج الأرضي استخدما في التجارب. وقال الباحثون إن الدراسة كشفت عن طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية وقدمت مراجع علمية في مواجهة التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري. وتعتبر الأنهار الجليدية من بين العناصر الجغرافية الرئيسية التي تشهد تغيرات سريعة وملحوظة في ظاهرة الاحتباس الحراري. وتم نشر نتائج الدراسة في الموقع الإلكتروني لمجلة "الاستشعار عن بعد". 

المصدر: وام
الأنهار الجليدية
ذوبان الجليد
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