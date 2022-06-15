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أعراض الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم
أعراض الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم
15 يونيو 2022 09:05

يعتبر الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم؛ حيث يحتاج الجسم إلى مادة الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

ويتسبب ارتفاع نسبة الكوليستيرول، في تكوين ترسبات دهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسبات فجأةً لتشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفقا ما نشر في موقع مايو كلينك الطبي .

وقد ينتقل ارتفاع الكوليسترول وراثيا، ولكن عادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، ويمكن علاج الكوليسترول والوقاية منه باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، كي تساعدك في خفض الكوليسترول المرتفع.

ويعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نذير مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم السيطرة عليه، وقد يؤدي الكوليسترول الضار إلى خطر الإصابة ب أمراض القلب والسكتات الدماغية، وهناك عدد من الأعراض لارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نيويورك للبصريات، إن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤثر في العين والرؤية، حيث قد يؤدي إلى ظهور ما يسمى بـ"لوحة هولينهورست"، والتي توجد داخل أحد الشرايين الصغيرة في العين، وتمنع تدفق الدم بسبب تراكم الكوليسترول.

المصدر: وكالات
ارتفاع الكوليسترول
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