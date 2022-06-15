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اليوم.. إعلان وفاة "إنترنت إكسبلورر"
اليوم.. إعلان وفاة "إنترنت إكسبلورر"
15 يونيو 2022 08:19

يودع عالم الإنترنت اليوم متصفح الإنترنت الشهير، الذي رافق العالم لأكثر من عقدين ونصف، وذلك بعد إعلان شركة «مايكروسوفت» اعتزامها وقف العمل بمتصفحها الشهير «إنترنت إكسبلورر» بعد أكثر من 25 عاماً على إطلاقه.
 
ووفقاً لمايكروسوفت، فإن دعم الإصدار الأخير من المتصفح على «ويندوز 10» سيتوقف، اعتباراً من اليوم. وبذلك تكون ساعة تقاعد متصفح «إنترنت إكسبلورر» من «مايكروسوفت» قد دقت، بعدما هجر عدد كبير من مستخدمي هذا المحرّك واعتمدوا بدلاً منه منافسيه المولودين في سيليكون فالي «كروم» من «جوجل» و«سفاري» من «أبل».

وأعلنت شركة المعلوماتية العملاقة عبر مدونتها أن مستقبل «إنترنت إكسبلورر» على «ويندوز 10» هو «مايكروسوفت إيدج».

وعددت الشركة مزايا متصفحها الآخر «إيدج» مشددة على أنه «أسرع وأكثر أماناً ويوفر تجربة تصفح أكثر حداثة»، إضافة إلى كونه «متوافقاً مع مواقع الإنترنت والتطبيقات الأقدم».

المصدر: وكالات
مايكروسوفت
الإنترنت
جوجل
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