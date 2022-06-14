سجن كاتبة مقال «كيف تقتلين زوجك»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

بدأت روائية أميركية كتبت مقالاً بعنوان «كيف تقتلين زوجك»، تنفيذ حكم بالسجن مدى الحياة إثر إدانتها بقتل زوجها.. ويتعين على نانسي كرامبتون بروفي الانتظار ما لا يقل عن 25 عاماً، قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للإفراج المشروط، وفق ما أوضح قاض في محكمة بولاية أوريجون شمال غرب الولايات المتحدة.

ودينت الكاتبة التي صدرت لها روايات عاطفية تحمل عناوين مثيرة مثل «الجحيم في القلب» و«الزوج السيئ»، في 25 مايو الماضي بقتل زوجها دانييل بروفي، بإطلاق النار عليه في يونيو 2018 داخل كلية للطهو حيث كان يعمل.