تطوير أداة مراقبة الأطفال على إنستجرام

باريس (أ ف ب)

أعلنت شبكة إنستجرام الاجتماعية إضافة ميزات جديدة إلى أداة الرقابة الأبوية تتيح للأهل أو لممثلين قانونيين الإشراف أكثر وبشكل مباشر على أنشطة أبنائهم القصر.

وتوفر الميزة الجديدة للأهل إمكان إرسال دعوات إلى المراهقين يعرضون فيها مراقبة حساباتهم، وينبغي على المراهقين قبول الطلب لتفعيل الأداة.

وكانت الرقابة الأبوية محصورة بالمراهقين أصحاب الحسابات، وهو خيار متاح منذ مارس في الولايات المتحدة.

وقالت مسؤولة برامج الشؤون العامة في مجموعة «ميتا» في فرنسا كلوتيلد بريان: من المهم جداً بالنسبة لنا تطوير أدوات تحترم خصوصية الأطفال واستقلاليتهم، مع إشراك الأهل في التجربة.