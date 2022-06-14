نجوم هوليوود يطالبون بـ«بترشيد» ظهور الأسلحة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

وقّع عدد من نجوم هوليوود، بينهم إيمي شومر وجوليان مور ومارك رافالو، رسالة تدعو إلى نشر رسائل تروج للمسؤولية في تصوير الأسلحة ضمن الأفلام والبرامج التلفزيونية، والحد من المشاهد التي تُظهر أطفالاً يحملون أسلحة نارية.

ووقع الرسالة المفتوحة التي جاءت رداً على عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة، المنتجان الكبيران جيه جيه أبرامز وشوندا رايمس، بالإضافة إلى رئيسة شركة «لوكاسفيلم» كاثلين كينيدي.

وجاء في الرسالة التي نشرتها حملة «برادي»، وهي منظمة غير ربحية تعمل من أجل ضبط انتشار الأسلحة، أنه قد حان وقت التصدي إلى مسألة سلامة الأسلحة.