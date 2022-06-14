4 أفكار تكنولوجية تغيِّر المستقبل

ترجمة: عزة يوسف

تقدم التكنولوجيا ابتكارات ومشاريع ثورية كل عام. وتسعى العقول الأكثر ذكاءً إلى تطوير تكنولوجيا تغيِّر طريقة عيشنا. ونشر موقع Science Focus للأبحاث العلمية التابع لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، 4 من أكثر الأفكار المستقبلية إثارة للاهتمام.

1 - الصور بالذكاء الاصطناعي

أنشأ باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي برنامجاً قادراً على إنشاء صور تناسب وصفك، بحيث يمكنك تحديد نمط الفن الذي تفضله. ويعمل فريق الباحثين على تطوير تلك التقنية بشكل أكبر في المستقبل، بحيث يمكن أن نراها تُستخدم في المعارض الفنية والشركات للحصول على رسوم توضيحية سريعة وأصلية، ستحدث ثورة في طريقة إنشاء الصور على الإنترنت.

2 - روبوتات تقرأ الأفكار

تحسنت تقنيات قراءة الدماغ بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، والأكثر إثارة للاهتمام، استخدام خوارزمية للتعلم الآلي وذراع الروبوت وواجهة الدماغ والكمبيوتر لإنشاء وسيلة لمرضى الشلل الرباعي تمكنهم من التفاعل مع العالم.

وتقوم ذراع الروبوت بأداء مهام بسيطة، وتقوم الخوارزمية بترجمة الإشارات من الدماغ، ما سيؤدي إلى استخدام مقاعد متحركة يتحكم فيها الدماغ أو آلات مساعدة لمرضى الشلل الرباعي.

3 - طباعة العظام

تقوم إحدى الشركات المتخصصة في الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد بإنشاء بدائل خاصة لمرضى العظام من فوسفات ثلاثي الكالسيوم، وهي مادة لها خصائص مماثلة لعظام الإنسان ذات هيكل وقنوات كبيرة لتلتصق الخلايا بالعظام وتعيد تشكيلها. وتتميز بأن الجسم يتكيف معها فيقوم بتشكيل الغرسات وتغليفها بالأوعية الدموية، حتى يمكنها من استعادة كامل وظيفة العظام الذي تم استبدالها.

4 - ملابس تسمع

حققت التكنولوجيا القابلة للارتداء قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية لتضيف وظائف جديدة إلى الإكسسوارات والملابس التي نرتديها، بحيث تمنح القدرة على السمع. وابتكر الباحثون نسيجاً قادراً على اكتشاف ضربات القلب والتصفيق والأصوات الخافت. ويمكن أن تساعد هذه التقنية المكفوفين وتُستخدم في المباني لاكتشاف الشقوق ونسجها في شباك الصيد لاكتشاف صوت الأسماك، ويسعى الباحثون إلى تطوير ذلك النسيج وطرحه للمستهلك خلال السنوات القليلة المقبلة.