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10% من الألمان يدمنون العمل!
10% من الألمان يدمنون العمل!
15 يونيو 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة نشرها موقع Study Finds أن ثمة سلوك عمل مفرط وقهري ينتشر بين القوى العاملة في ألمانيا، بدءاً من القيام بمهام متعددة في الوقت نفسه، إلى العمل لساعات طويلة والشعور بالذنب خلال أوقات الفراغ. وأظهرت الدراسة أن ثلث القوى العاملة الألمانية تعمل «بشكل مفرط» و10% أخرى تظهر سلوكيات عمل إدمانية، وأن العمل القهري موجود في مختلف المجالات.
قام بالدراسة المعهد الفيدرالي للتعليم والتدريب المهني والجامعة التقنية في براونشفايج، وشارك فيها 8000 شخص يعملون في ألمانيا، حيث سُجلت البيانات عامي 2017 و2018، قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة ضبابية في خط التوازن بين العمل والحياة.
وكشفت الدراسة أن العمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، كانوا أكثر إدماناً على العمل من الأكبر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً. وأظهرت أن المدراء والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، هم أكثر عرضة لخطر تطوير أساليب العمل التي تتسبب بالإدمان.

ألمانيا
إتقان العمل
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