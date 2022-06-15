طاهٍ في مطبخي!

بعد يوم عادي مزدحم بالمشاغل، من الممكن أن تكون مسألة ما يمكن طهيه مسألة مربكة. وهكذا، ألن يكون من الرائع أن يكون لديك طاهٍ شخصي في مطبخك؟ "فريش تو هوم" لديها الحل المناسب تماماً!

مجموعتنا الجاهزة للطبخ متاحة للطهي والاستمتاع!

بجانب اللحوم المتبلة والحارة بشكل مثالي، والأطباق الشهية من جميع أنحاء العالم والتي تم اختبار طعمها من قبل لجنة المستهلكين لدينا، فإن أطباقنا أصيلة وذات مذاق "يشبه المذاق المنزلي الصنع". فمجموعتنا شهية وستوفر عليك قضاء ساعات في المطبخ والتسوق لشراء المكونات.

ولا يستخدم طهاتنا إلا المكونات عالية الجودة لإعادة تصميم وجباتك المفضلة لطهيها في المنزل باستخدام اللحوم الخالية من المواد الكيميائية والمواد الحافظة. ويتحقق فريق مراقبة الجودة مرن المستهلكين وتقنيي واختصاصيي التغذية أيضاً من أن منتجاتنا خالية من المكونات والملونات والمواد المضافة الضارة. ولا توجد طرق مختصرة هنا، باستثناء تحقيق الراحة لعملائنا!

- ابتكرها طهاة محترفون

- تم اختبار طعمها ونكهتها

- خالية من المواد الكيميائية

- يتم اختبارها باستمرار لمراقبة الجودة

- خالية من جلوتيمات أحادي الصوديوم والمواد المضافة

- خالية من المواد الحافظة

- معتمدة غذائيّاً

تحدي الوجبات الصحية الأسبوعية

جرب تحدي الوجبة الصحية، باستخدام مجموعة "فريش تو هوم" الجاهزة للطبخ.

الوجبة الأولى: الفلافل وسلطة الرمان

الفلافل وسلطة الرمان

اطبخ 500 جم من عجينة فلافل "فريش تو هوم" حسب التعليمات. واشوِ بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح حتى تنضج. وامزج ملعقتين كبيرتين من الطحينة مع عصير ليمون وملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون لعمل تتبيلة.

للتقديم: قم بفرد نصف وعاء من الحمص الحار أو العادي على كل طبق، وأضف القليل من الفلافل، وشرائح البصل الأحمر، 3 ملاعق كبيرة من بذور الرمان، ثم قم برش التتبيلة وزينها بالبقدونس.

الوجبة الثانية: الدجاج، والبطاطا، والفاصوليا

الدجاج، والبطاطا، والفاصوليا

قشر 750 جراماً من البطاطا الحلوة وقطّعها إلى شرائح رفيعة. ضع زيت الزيتون ووزعه على صينية خبز، واخبزه لمدة 20 - 25 دقيقة مع التقليب بشكل متكرر.

قم بطهي عبوتين من قطع صدور الدجاج المتبلة الطرية من "فريش تو هوم" (مثل تكا، تندوري، كاجون أو 3 جبن وأعشاب) حسب التعليمات. وقطعها إلى شرائح.

قدمها مع الفاصوليا الخضراء المقطعة والمطهية بالبخار والتوابل.

الوجبة الثالثة: السبريم المشوي مع الخضار المقلي

السبريم المشوي مع الخضار المقلي

سخِّن الشواية، واطبخ عبوتين من السبريم المتبل حتى ينضج. وفي هذه الأثناء، سخِّن مقلاة بزيت جوز الهند حتى تصبح ساخنة. وقم بتحمير عبوتين من الخضار المقطع الجاهز مع بعض الزنجبيل والثوم المفروم حتى ينضج. وتبل المكونات مع بعض الصويا والتمر الهندي. ثم قدم السمك على الخضار مع قطع من الليمون الطازج. وأضف الليمون الطازج لإبراز النكهة!

هل تعلم؟

تُعد منتجات "فريش تو هوم" البحرية طازجة من الساحل، وتم اختبارها بعناية للتأكد من عدم احتوائها على مواد حافظة أو مواد كيميائية مضافة في أي نقطة في سلسلة التبريد. وشعارنا كشركة هو: هو 100٪ طازج و100٪ طبيعي و100٪ بدون اختصارات. وإن لم يكن المنتج طازجًا، فإنه لا يخص "فريش تو هوم"!

بهذه الأفكار البسيطة الرائعة من مجموعتنا الجاهزة للطبخ، يمكنك اختيار الأطعمة الصحية لتحضيرها في المنزل. فماذا تنتظر إذن؟ سجِّل طلبك، وتقمص دور الطاهي المحترف، وشارك في تحدي الأكلات الجاهزة للطهي!

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