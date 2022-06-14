الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
زراعة البنّ تُنقذ الغابات الاستوائية
أرشيفية
14 يونيو 2022 17:49

يلاحظ الناظر من بعيد إلى الغابات الاستوائية الفريدة التي تكسو منحدرات غورونغوسا في وسط موزمبيق، أن ثمة ثقوباً تخترق هذا الرداء الأخضر الذي يزيّن الجمال الأخّاذ لهذا الجبل الواقع وسط محمية وطنية تحمل الاسم نفسه.

فعمليات إزالة الأشجار أحدثت أضراراً كبيرة بمساحات تقدر بعدة كيلومترات مربعة في هذه السفوح، التي تحولت إلى أراضٍ جافة لا تنمو فيها سوى الأعشاب والشجيرات المتقزمة، مكان المساحات الحرجية البديعة.

إلا أن الغابة ولدت مجدداً في السنوات الأخيرة بفضل زراعة البنّ التي لم تكن منتشرة عملياً من قبل في هذه الدولة الإفريقية.

ويؤكد جولياس سامويل ساباو خلال جولته بين المَزارع الواقعة على ارتفاع ألف متر فوق مستوى سطح البحر أن تقدّماً كبيراً تحقق، وهو ما يُبيّنه التفاوت بين غابة كثيفة تصطف فيها نباتات البن، من جهة، ومنظر شبه صحراوي، في الجهة المقابلة.

ويشرح جولياس الذي يعمل في المتنزه أن «نمو نبتة البنّ يحتاج إلى الظل».

ويضيف «لهذا السبب نزرع مع كل نبتة بنّ شجرة أخرى».

وسعياً إلى إشراك سكان الجبل وإشعارهم بأنهم معنيون، يمزج المشروع زراعة البن التي يستغرق ظهور محاصيلها الأولى سنوات، مع عدد من الزراعات الغذائية الأساسية.

ويشير البنك الدولي إلى أن نحو 300 ألف شجرة بن و400 ألف شجرة كاجو زرعت، مما وفّر 300 فرصة عمل، وعاد بالفائدة على 200 ألف من سكان المنطقة.

المصدر: وكالات
موزمبيق
الزراعة
الحزام الاستوائيحزام الغابات الاستوائية
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©