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ولي عهد الشارقة يوجه بإنشاء لجنة للأفلام والمحتوى
ولي عهد الشارقة يوجه بإنشاء لجنة للأفلام والمحتوى
14 يونيو 2022 16:48

 وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتشكيل لجنة الشارقة للأفلام والمحتوى تعنى بالعمل على جعل إمارة الشارقة الوجهة المثالية لصانعي المحتوى الإعلامي والسينمائي من مسلسلات وأفلام، وتسهم في جعلها وجهة مثالية لشركات الإنتاج لتصوير الأعمال السينمائية وصناعة المحتوى.

وتعزيزاً للقيم الاجتماعية والارتقاء بجودة المحتوى السينمائي، تكلف اللجنة بالدور الرقابي على الأفلام التي ستعرض في دور العرض السينمائية في إمارة الشارقة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الاتحادية المعنية.

المصدر: وام
الشارقة
الأفلام السينمائية
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