مشكلة جديدة تواجه صناعة الرقائق

قالت رابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الثلاثاء، إن إضراب سائقي الشاحنات المستمر منذ أسبوع عطل شحنات للصين من مادة منظفة رئيسية يستخدمها مصنعو رقائق أشباه الموصلات.

وكانت هذه أول إشارة على أن الإضراب يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية في صناعة الرقائق بعد أن كلف قطاع الصناعة في كوريا الجنوبية بالفعل أكثر من 1.2 مليار دولار بسبب الإنتاج الضائع والتوريدات التي لم تتم.

وقالت الرابطة إن شركة كورية تصنع مادة كحول الأيزوبروبيل، وهي مادة كيماوية تستخدم في تنظيف رقائق أشباه الموصلات، تواجه مشكلات في شحن منتجاتها إلى شركة صينية تصدر بدورها لشركات تصنيع الرقائق.

وأضافت في بيان أن نحو 90 طناً من المادة المنظفة، أي ما يساوي شحنات أسبوع، تأخرت.

وصححت الرابطة بياناً سابقاً عن تعطل الإنتاج وأوضحت أن الشركة الصينية لا تورد إلى سامسونج إلكترونيكس.