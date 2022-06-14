الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
الذكاء الاصطناعي يطرق هذه الأبواب لأول مرة
أرشيفية
14 يونيو 2022 15:31

يعكف فريق من الباحثين في اليابان على ابتكار نهج علمي جديد في أبحاث إعادة توضيع الدواء يعتمد على دراسات تنبؤية من مرحلتين وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقصد بمصطلح إعادة توضيع الدواء اكتشاف استخدامات علاجية جديدة لأدوية تستخدم بالفعل لعلاج أمراض معينة، بعدما تأكد عدم وجود خطورة من تناول البشر لهذه الأدوية.

وتساعد هذه الأبحاث في خفض الوقت والتكلفة والأعراض الجانبية التي ترتبط بابتكار أدوية جديدة تماما.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «أوميكس: جورنال أوف إنتيجريتيف بيولوجي»، اقترح الباحث توشينوري إيندو من جامعة هوكايدو اليابانية تطبيق منهج بحثي جديد من مرحلتين يعتمد أولاً على تصنيف الأمراض حسب البصمة الجينية الخاصة بها، ثم فحص استجابة هذه الأمراض لتناول أدوية معينة.

واختبر الباحثون هذا المنهج البحثي الجديد لتحديد القدرة على إعادة توضيع عشرين دواء مختلفاً.

المصدر: وكالات
اليابان
الذكاء الاصطناعي
الأدوية
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©