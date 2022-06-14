الذكاء الاصطناعي يطرق هذه الأبواب لأول مرة

يعكف فريق من الباحثين في اليابان على ابتكار نهج علمي جديد في أبحاث إعادة توضيع الدواء يعتمد على دراسات تنبؤية من مرحلتين وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقصد بمصطلح إعادة توضيع الدواء اكتشاف استخدامات علاجية جديدة لأدوية تستخدم بالفعل لعلاج أمراض معينة، بعدما تأكد عدم وجود خطورة من تناول البشر لهذه الأدوية.

وتساعد هذه الأبحاث في خفض الوقت والتكلفة والأعراض الجانبية التي ترتبط بابتكار أدوية جديدة تماما.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «أوميكس: جورنال أوف إنتيجريتيف بيولوجي»، اقترح الباحث توشينوري إيندو من جامعة هوكايدو اليابانية تطبيق منهج بحثي جديد من مرحلتين يعتمد أولاً على تصنيف الأمراض حسب البصمة الجينية الخاصة بها، ثم فحص استجابة هذه الأمراض لتناول أدوية معينة.

واختبر الباحثون هذا المنهج البحثي الجديد لتحديد القدرة على إعادة توضيع عشرين دواء مختلفاً.