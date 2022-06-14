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دنيا
14 دولة تمنع عرض فيلم "لايتيير"
14 دولة تمنع عرض فيلم "لايتيير"
14 يونيو 2022 08:25

قال مصدر إن شركة والت ديزني لم تتمكن من الحصول على إذن لعرض فيلمها الجديد من استوديوهات بيكسار (لايتيير) في 14 دولة في الشرق الأوسط وآسيا، كما يبدو من غير المرجح إطلاق الفيلم في الصين، أكبر سوق للسينما في العالم.

وقالت منتجة للفيلم إن السلطات في الصين طلبت حذف بعض المشاهد وهو ما رفضته ديزني، وتوقعت ألا يجري إطلاق الفيلم هناك أيضا.

ولم يمنح مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات فيلم الرسوم المتحركة Lightyear تصريحا لعرضه في دور السينما، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

ويقدم الممثل الأميركي كريس إيفانز بصوته الشخصية الرئيسية (باز لايتيير) "باز يطير"، وهي الشخصية الحركية المأخوذة عن سلسلة أفلام (توي ستوري) "حكاية لعبة".

وقالت جالين سوسمان منتجة فيلم (لايتيير) إن ديزني لم تتلق رداً من السلطات الصينية حول ما إذا كانت ستسمح بعرض الفيلم في دور السينما. لكنها أضافت أن صانعي الفيلم لن يدخلوا عليه أي تغييرات.

ومن المنتظر إطلاق فيلم (لايتيير) في دور العرض في الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ديزني
كندا
الصين
فيلم
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