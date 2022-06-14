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27 بعد عاماً.. مايكروسوفت توقف متصفحها "إنترنت إكسبلورر"
27 بعد عاماً.. مايكروسوفت توقف متصفحها "إنترنت إكسبلورر"
14 يونيو 2022 07:39
تعتزم شركة مايكروسوفت وقف متصفحها "إنترنت إكسبلورر" بعد 27 عاما من استخدامه.
وستنهي مايكروسوفت دعمها لمعظم إصدارات متصفح إنترنت إكسبلورر 11 في 15 يونيو بعد أن أعلنت منذ أكثر من عام أنه سيتم إزالته من معظم إصدارات ويندوز 10 هذا العام.
وتم إصدار إنترنت إكسبلورر لأول مرة في عام 1995 كجزء من حزمة الوظائف الإضافية لنظام التشغيل "ويندوز 95".
ولكن مع الإصدارات الأحدث، كان المتصفح متاحا كتنزيل مجاني أو في حزم الخدمة، وتم تضمينه في إصدارات خدمة الشركة المصنعة لنظام التشغيل "ويندوز 95" والإصدارات الأحدث من "ويندوز".
وأوقفت مايكروسوفت تطوير الميزات الجديدة للمتصفح في عام 2016 لصالح متصفحها الجديد "مايكروسوفت إيدج".
كان إنترنت إكسبلورر في يوم من الأيام متصفح الويب الأكثر استخداما، حيث بلغ ذروته في حوالي 95% من حصة الاستخدام في عام 2003.
ومع ذلك، فقد انخفضت حصة استخدامه منذ ذلك الحين مع إطلاق فايرفوكس عام 2004 وجوجل كروم عام 2008، ومع تزايد شعبية أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مثل أندرويد وآي أو إس التي لا تدعم إنترنت إكسبلورر.
المصدر: وكالات
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