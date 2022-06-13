لشبونة تستأنف احتفالات «القديس أنطونيوس»

لشبونة (أ ف ب)

عادت احتفالات عيد القديس أنطونيوس إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد إلغائها لعامين متتاليين جراء جائحة كوفيد-19، وعمّت شوارع العاصمة البرتغالية الرقصات الشعبية وانتشرت فيها رائحة السردين المشوي.

وتنافس نحو عشرين حياً ضمن مسابقة تحيي مواكب راقصة فيها استعراضات حتى وقت متأخر من الليل في شارع الحرية الشهير وسط العاصمة.

ومن العادات الأخرى التي تتضمنها هذه الاحتفالات، حفل زفاف جماعي لـ16 ثنائياً في كاتدرائية لشبونة، وعلى غرار ما كان يحصل سنوياً قبل الجائحة، حيث ينظم كلّ حي احتفالات طيلة شهر يونيو، عادةً ما يشارك فيها نحو مليون شخص.