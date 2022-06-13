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«ناسا» تفقد قمرين اصطناعيين
«ناسا» تفقد قمرين اصطناعيين
14 يونيو 2022 01:20

واشنطن (أ ف ب)

فشل قمران اصطناعيان صغيران تابعان لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أُطلقا بهدف دراسة الأعاصير، في الوصول إلى المدار، جراء عطل أصاب صاروخ «أسترا» كان يتولى نقلهما، بعد وقت قصير على الإقلاع، بحسب الوكالة.
وغرّد القسم المعني بالإقلاعات الفضائية التابع لناسا في حسابه الرسمي عبر تويتر: «بعد إطلاق الطبقة الأولى كما كان متوقعاً، توقفت الطبقة العلوية من الصاروخ في وقت أبكر من المفترض وفشلت في إيصال «تروبيكس كيوبستاتس» إلى المدار».. وكانت «ناسا» قد وصفت «تروبيكس كيوبستاتس» بأنه مجموعة من ستة أقمار اصطناعية حجمها مماثل لـ«علبة أحذية».

ناسا
وكالة ناسا
وكالة الفضاء الأميركية
الأقمار الاصطناعية
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