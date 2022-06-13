علي يوسف السعد يكتب: سافر معي عبر الطريق 66

ليست مجرد طريق، بل هي تاريخ متراص على الجانبين، يمكن للمسافر من خلالها أن يعايش الماضي الأميركي الجامح أمامه من دون واسطة، إذ لا تزال نزل إقامة قديمة باقية إلى اليوم، فضلاً عن محطات وقود ومقاهٍ ومتنزهات ومراكز تجارية وجسور وسيارات، وغير ذلك الكثير، كلها على وضعها القديم كأثر باقٍ يستحضر معه كثيراً من المعاني والعبق، سافر معي عبر الطريق 66 الشهير.

تمتد الطريق التي دشنت عام 1962 بوساطة مكتب الطرق العامة الأميركية لمسافة تصل إلى 3940 كم، حيث تبدأ من شيكاغو، مروراً بإلينوي، وأريزونا قبل أن ينتهي في سانتا مونيكا التابعة لمقاطعة لوس أنجلوس، وعلى طول هذه المسافة، مشاهد طبيعية خلابة وتنوع ثري، ففي نقطة انطلاقه من شيكاغو ترافقك بعض النسمات الساحرة لبحيرة ميشيغان، ثم تحتضنك الحقول المخضرة في إلينوي، ثم تنحدر بك الطريق صعوداً وهبوطاً في مشهد آسر في ميسوري وأوزاركس، ثم تتلاقى غابات الشرق بالسهول المفتوحة في الغرب، وبعدها أنت على موعد مع صحراء نيو ميكسكو وأريزونا، على أن تتكفل شواطئ المحيط الهادئ الساحرة باستقبال أخير هادئ في لوس أنجلوس. لقد غيّرت هذه الطريق حياة الأميركيين، حيث بعثت الحياة والتجارة والعمل في كثير من القرى والمجتمعات الريفية المارة بها، والتي كانت فيما قبل رهن العزلة والنسيان.

شهدت الطريق 66 واحداً من أطول الماراثونات التي يمكن أن تسمع عنها، عام 1928، حيث كان على 100 عداء أن يقطعوا هذه الطريق، وبالفعل نجح شاب عشريني هو آندي باين من أوكلاهوما في قطعها خلال 84 يوماً. وفاز بجائزة قدرها 25 ألف دولار أميركي، واضح أن أحدهم نجح في الأمر.

شهدت هذه الطريق هجرة سكان الشرق الأميركي ناحية الغرب، في نزوح كبير إبان الكساد الذي أصاب الاقتصاد الأميركي، ومن بعده العالمي في أواخر عشرينيات القرن الماضي، بحثاً عن فرص عمل، ما ساعد على زيادة حركة المرور على الطريق، ثم نشطت حركة التجارة في المدن والقرى، حيث تعبر الطريق.

لم تكن الطريق 66 استثناءً فيما يخص الفصل العنصري الذي طبق في أميركا على مدى عقود، فعلى طول الطريق كان يمكنك ملاحظة لوحات إرشادية تمنع الأميركيين من أصل أفريقي من دخول المطاعم والفنادق، والمدن والقرى.

وعلى ما حازته هذه الطريق من شهرة، لم تمنع الرئيس الأميركي الأسبق أيزنهاور من اتخاذ قرار بالاستغناء عنها وغلقها عام 1985 بسبب تهالكها وحاجة الدولة إلى طريق أحدث وأسرع وأكثر اختصاراً للوقت. وكان البديل شبكة الطرق السريعة بين الولايات المستمرة حتى اليوم والبالغ طولها حوالي 76 ألف كيلومتر. أما الطريق 66 التاريخية فقد انضمت كثير من أجزائها إلى الطريق السريعة 40، ليبقى في الإمكان لمن يريد أن يرى أميركا الماضي ببساطتها وسياقها الكلاسيكي المشهورة به أن يمر فقط من هذه الطريق.