«بيت وسكن».. لحياة رغيدة

الشارقة (الاتحاد)

استطاع برنامج «بيت وسكن»، الذي يبث عبر أثير «إذاعة الشارقة» التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتفزيون، أن يتناول العديد من القضايا الأسرية الشائكة، وأن يجيب على التساؤلات التي تسهم في استقرار الأسر والتمتع بحياة ملؤها التوافق والمودة، لتحقق منازلنا السكينة والطمأنينة وراحة البال. وتتولى «مراكز التنمية الأسرية بالشارقة» بالتعاون مع الهيئة، إعداد هذا البرنامج ليكون خطوة على الطريق الصحيح لبناء أسرة متماسكة وأفراد واثقين بقدراتهم على تحقيق النجاح والريادة والإسهام في عمارة الأوطان. ويسلط البرنامج الضوء على مواضيع تعزز من مفهوم الاستقرار الأسري، وتكفل الحياة الرغيدة للأسر، مثل قضايا «طاعة الأبناء» وكيف يمكن لنا أن نجعل أبناءنا مطيعين، وما هي الضوابط والحدود للطاعة الإيجابية للوالدين، وكيف نربط بين الطاعة التي يرغب فيها الآباء والأمهات، وبين تنمية شخصية الطفل وتعويده على قول كلمة «لا» في مواطنها الصحيحة. كلها موضوعات من شأنها أن تعمر المنازل وترتقي بعلاقاتنا الأسرية، وترسي معاني الاحترام والبر والحنان في ربوعها. ويتناول البرنامج مواضيع أسرية تعنى بالتربية والعلاقات الزوجية، وتعطي المستمعين وصفات علمية ناجحة تضمن تحقيق التناغم والتواصل الأسري وتعزيز الصحة النفسية لدى أفراد الأسرة، حيث يستضيف البرنامج عدداً من المتخصصين في المجال الاجتماعي والأسري لتعزيز العلاقات الأسرية والوصول بها إلى مرفأ الأمان والسكينة والمودة. تقدم البرنامج الإعلاميتان فاطمة الزعابي وليلى البلوشي، ويبث أسبوعياً يوم السبت الساعة 11:00 صباحاً، ويعاد في اليوم نفسه الساعة 10:00 ليلاً. ويمكن متابعته عبر منصة «مرايا».