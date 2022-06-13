الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«بيت وسكن».. لحياة رغيدة
«بيت وسكن».. لحياة رغيدة
13 يونيو 2022 15:25

الشارقة (الاتحاد)
استطاع برنامج «بيت وسكن»، الذي يبث عبر أثير «إذاعة الشارقة» التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتفزيون، أن يتناول العديد من القضايا الأسرية الشائكة، وأن يجيب على التساؤلات التي تسهم في استقرار الأسر والتمتع بحياة ملؤها التوافق والمودة، لتحقق منازلنا السكينة والطمأنينة وراحة البال. وتتولى «مراكز التنمية الأسرية بالشارقة» بالتعاون مع الهيئة، إعداد هذا البرنامج ليكون خطوة على الطريق الصحيح لبناء أسرة متماسكة وأفراد واثقين بقدراتهم على تحقيق النجاح والريادة والإسهام في عمارة الأوطان.

ويسلط البرنامج الضوء على مواضيع تعزز من مفهوم الاستقرار الأسري، وتكفل الحياة الرغيدة للأسر، مثل قضايا «طاعة الأبناء» وكيف يمكن لنا أن نجعل أبناءنا مطيعين، وما هي الضوابط والحدود للطاعة الإيجابية للوالدين، وكيف نربط بين الطاعة التي يرغب فيها الآباء والأمهات، وبين تنمية شخصية الطفل وتعويده على قول كلمة «لا» في مواطنها الصحيحة. كلها موضوعات من شأنها أن تعمر المنازل وترتقي بعلاقاتنا الأسرية، وترسي معاني الاحترام والبر والحنان في ربوعها.

ويتناول البرنامج مواضيع أسرية تعنى بالتربية والعلاقات الزوجية، وتعطي المستمعين وصفات علمية ناجحة تضمن تحقيق التناغم والتواصل الأسري وتعزيز الصحة النفسية لدى أفراد الأسرة، حيث يستضيف البرنامج عدداً من المتخصصين في المجال الاجتماعي والأسري لتعزيز العلاقات الأسرية والوصول بها إلى مرفأ الأمان والسكينة والمودة.

تقدم البرنامج الإعلاميتان فاطمة الزعابي وليلى البلوشي، ويبث أسبوعياً يوم السبت الساعة 11:00 صباحاً، ويعاد في اليوم نفسه الساعة 10:00 ليلاً. ويمكن متابعته عبر منصة «مرايا».

هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
السكن
آخر الأخبار
السعودية تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
السعودية تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 15:13
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
الاقتصادي
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
اليوم 15:04
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
الإمارات
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©