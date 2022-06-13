«تحقيق أمنية» تمنح الريم غرفة نوم مثالية

أبوظبي (الاتحاد)

استطاعت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أن تُحقّق أمنية الطفلة الريم (12 عاماً) في الحصول على استقلاليتها من خلال منحها غرفة نوم تمّ تصميمها وفقاً لرغباتها. وقالت مسؤولة تحقيق الأمنيات في مكتب المؤسسة: تعاني الريم من مرض يُضعف قدراتها وكان حلمها الحصول على حريتها وخصوصيتها داخل غرفة نوم، حلمت بتفاصيلها الدقيقة من سرير علوي واسع يتربّع فوق خزائنٍ ومكتب للدراسة. وكانت الابتسامة ترافق الريم في رحلة البحث على الإنترنت عن تصاميم الغرف التي تحوّل حلمها إلى حقيقة. وقامت المؤسسة بتحقيق كافة التفاصيل مع النجار، لتكون غرفتها داخل المنزل الجديد في إمارة عجمان حديقة أمل تدخلها ببهجة وتفاؤل. واختتمت المسؤولة حديثها بالقول: تُعتبر فترة المراهقة من أهم مراحل النمو وأدقّها، وتحدث خلالها عدة تغيرات نفسية وجسدية وفزيولوجية، وتكون هذه التغيرات سريعة ومتلاحقة تترك بصماتها على تكوين الفتاة وشخصيتها مدى الحياة. ويُسعدنا أن نتمكّن من تحقيق أمنية الريم لنحمل لها الفرح والأمل والتفاؤل بمستقبل كله سعادة وأحلام جميلة داخل غرفتها الخاصّة.