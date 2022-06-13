«ياس مارينا» يستقبل الصيف بالرياضات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

مع بدء موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعتبر ياس مارينا الملاذ الأمثل للاستمتاع بالمجموعة الواسعة من الرياضات المائية المنعشة والفعاليات الترفيهية المختلفة، وأشهى تجارب الطعام بصحبة العائلة والأصدقاء.

ويعتبر «ياس للبادل تنس» المرفق الرياضي الأحدث في دولة الإمارات الذي يتيح ممارسة رياضة البادل تنس الأسرع نمواً في العالم، إذ يضم المركز 4 ملاعب مصممة وفق أرقى المعايير لتوفر للاعبين بيئة مفعمة بالنشاط والحماس والطاقة الإيجابية بغض النظر عن مستويات المهارة، وبإشراف نخبة من المدربين ذوي الخبرة. يستقبل «ياس للبادل تنس» الضيوف يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى منتصف الليل، ويمكن للاعبين حجز الملعب من خلال تطبيق Playtomic المتوفر على متجري آبل وجوجل بلاي.

ويعد مركز «إيوا» وجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية الحماسية، حيث يوفر مختلف الرياضات المائية وتجارب ركوب الأمواج مثل «الويك بورد» و«الويك سيرف» و«الكايت سيرف». ويتيح المركز للضيوف من مختلف المهارات والمستويات حجز جلسة تدريب مع فريق المركز من المدربين المعتمدين لتطوير مهاراتهم وصقلها هذا الصيف.

ويتيح «نادي إكسكلوسيف للقوارب» فرصة فريدة للاستمتاع بتجربة بحرية فاخرة انطلاقاً من أرصفة ياس مارينا، حيث يمكن للضيوف قيادة قاربهم الخاص، والاستمتاع بهذه التجربة المميزة على متن مجموعة متنوعة من القوارب الجديدة، والتي تشمل قوارب الصيد، والويك بورد، واليخوت الصغيرة، والطرادات السريعة. كذلك يمكن للضيوف الاشتراك في عضوية النادي والتمتع بالمزايا الرائعة.

ويعتبر نادي «ذا كابتنز كلوب» في ياس مارينا أفضل بديل عن اقتناء القوارب، حيث يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة متنوعة من القوارب التي توفر لهم تجربة بحرية فريدة ومميزة، سواء كانوا يفضلون الاستكشاف والمغامرة أو أجواء الاسترخاء والجلوس مع الأصدقاء والعائلة.

وتقدم «القوارب الصفراء» في ياس مارينا رحلات ممتعة تتيح للضيوف الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الأخّاذة لجزيرة ياس ومعالمها الفريدة لمدة 75 دقيقة، إذ يمكن للضيوف حجز تجربة فردية أو المشاركة في تجربة جماعية بصحبة الأهل والأصدقاء. وسيكون محبو المغامرات والمشاهد الجوية الفريدة على موعد مع تجربة شيقة في سماء العاصمة مع «أبوظبي باراسيل»، المظلة الهوائية فوق البحر في ياس مارينا، والتي تتيح للضيوف الاستمتاع بتجربة استثنائية فوق المياه الساحرة والشواطئ الذهبية لسواحل أبوظبي.

ولا تكتمل متعة هذا اليوم الترفيهي الخارجي في ياس مارينا من دون تناول أشهى الأطباق والمأكولات، حيث يمكن للضيوف من مختلف الأعمار تذوق ما لذ وطاب من المأكولات لدى المطاعم التي توفر إطلالات خلابة على ياس مارينا وشواطئ أبوظبي الساحرة، وتوفر مأكولات ونكهات فريدة من أنحاء العالم.