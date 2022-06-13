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ظهور نادر لـ" القمر العملاق "
ظهور نادر لـ" القمر العملاق "
13 يونيو 2022 15:00

تشهد الأرض اليوم و غدا ظاهرة "القمر العملاق" أو بدر الحضيض حيث يكون القمر في المسافة الأقرب إلى الأرض خلال العام و تكون المسافة بينهما دون 258 أالف كم بينما المسافة الطبيعية بينهما تتراوح بين 406 الاف كم عند الاوج و 356.5 الف كم عند الحضيض.

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك إنه إذا تصادف القمر في موضع البدر في مسافة دون 360 ألف كم / أكثر من قرابة 90 بالمائة أقرب للحضيض/ يطلق عليه بدر الحضيض أو القمر العملاق حيث يبدو القمر أكبر حجما بنحو 16 بالمائة و أكثر سطوعا بنحو 29 بالمائة كما تزيد قوة الجذب بنحو 19 بالناتج عن حالته عند وضع "الاوج".

 

المصدر: وام
القمر
جمعية الإمارات للفلك
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