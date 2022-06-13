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"جوجل" توافق على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية
"جوجل" توافق على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية
13 يونيو 2022 12:48

وافقت شركة "جوجل" على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها لناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، على ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتولان الدفاع عن الشركة.

وأوضح بيان مشترك لـ"ليف كابراسير هيمان وبرنشتاين" و"ألتشولر بيرزون" نُشر الجمعة أنّ التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ سبتمبر 2013.

ووافقت الشركة كذلك على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها.

وقال ناطق باسم جوجل في رسالة بعثها الأحد إلى وكالة فرانس برس "بعد نحو خمس سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أن تسوية القضية، من دون أي اعتراف (بالمسؤولية) أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً لتوصلنا إلى هذا الاتفاق".

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
جوجل
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