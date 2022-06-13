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تصريح جديد بشأن استخدام لقاح "فايزر" للأطفال الصغار
تظهر قارورة مكتوب عليها لقاح فايزر في هذا الرسم التوضيحي
13 يونيو 2022 10:05
قال مراجعون من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، إن لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وفعال للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.
وقال مراجعو الإدارة في وثائق موجزة نُشرت مساء الأحد، إن تقييمهم لم يكشف عن أي مخاوف جديدة بشأن السلامة فيما يتعلق باستخدام اللقاح في الأطفال الصغار.
ونُشر تحليل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية لبيانات تجربة فايزر قبل اجتماع يعقده مستشاروها الخارجيون في 15 يونيو.
وستحدد توصيات المستشارين الخارجيين قرار إدارة الأغذية والعقاقير بشأن اللقاحات.
ولم تتم الموافقة على إعطاء الأطفال دون سن السادسة لقاحات كوفيد-19 في معظم أنحاء العالم.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد نشرت مراجعة، قالت إن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا يبدو آمنا وفعالا للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 17 عاما.
المصدر: وكالات
كورونا
اللقاحات
فايزر
كوفيد 19
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