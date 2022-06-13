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نتفليكس تعلن عن جزء ثان من مسلسل "لعبة الحبار"
نتفليكس تعلن عن جزء ثان من مسلسل "لعبة الحبار"
13 يونيو 2022 07:26

أعلنت شركة نتفليكس، الأحد، أن مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا سيعود للموسم الثاني.

وأصبح "لعبة الحبار" أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر2021.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.
ولم تحدد نتفليكس موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
الحبار
نتفليكس
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